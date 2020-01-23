Üniversite'de skandal olay

Gülüm, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi verdi.Mezopotamya Ajansı'nın konuyla ilgili haberinde, karakola giden bir öğrenci ismi geçen şahıs tarafınca tacize uğradığını ayrıca bu durumu yaşayan başka öğrencilerin de olduğunu söylemişti.





Bu başvurunun ardından aynı fakülteden iki kadın öğrenci daha karakole giderek aynı şahsın kendilerine de tacizde bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldular. Birçok öğrencinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayette bulunduğu ortaya çıktı.Ş.G.'nin ifadeye çağrılacağı bildirildi.





Gülüm'ün Bakan Selçuk'a konuyla ilgili soruları şöyle:





"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ş. G.’nin, fakültede eğitim gören çok sayıda kadın öğrenciyi sistematik olarak taciz ettiği iddiaları basına yansımıştır. Yıllardır yaşanan taciz, öğrencilerin savcılığa ve emniyete yaptıkları şikâyet başvurularının ardından ortaya çıkmıştır.





Kadın öğrenciler, ilgili şahıs hakkında İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Üniversite Rektörlüğüne dilekçe vererek şikâyette bulunmalarına rağmen önce herhangi bir işlem yapılmamış, tacizin üstü örtülmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin seslerini duyurmak için kampanya başlatması ve konunun basına yansıması üzerine Rektörlük idari soruşturma başlatmıştır. Öte yandan şikâyette bulunan birçok öğrencinin Ş. G. tarafından tehdit edildiği iddia edilmektedir. Ş.G.’nin şikâyette bulunan bir kadın öğrencinin suç duyurusundan vazgeçmesi için babasının evine 3 imam gönderdiği de basında yer alan iddialar arasındadır. Ş.G. tarafından birçok kez cinsel tacize maruz kalan bir başka öğrenci, yaşanan tacizden neredeyse tüm fakültenin haberdar olduğunu belirtmektedir. Yine suç duyurusunda bulunan diğer bir öğrenci: “Benim yaşadıklarıma benzer birçok olayı başka öğrencilerin de yaşadığını duyuyordum” ifadesi, söz konusu tacizin sistematik ve yaygın hale geldiğinin açık göstergesidir.





Hiyerarşik ilişkilerin hâkim olduğu üniversite gibi kurumsal ortamlarda, tacize uğrayanların bunu dile getirmede yaşadıkları zorluklar nedeniyle, çoğu zaman taciz görünmez kılınmaktadır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yaşananlar, üniversitelerin, hiyerarşik ilişkiler içinde gerçekleşen tacizlerin üzerlerinin örtüldüğü, şikâyetçi olanların kendilerini güvende hissetmedikleri bir ortama dönüşmemesi gerektiğini bir kez daha önümüze koymaktadır. Nitekim bölüm başkanı ve Ensar Vakfı Üyesi Ş.G.,’nin uzun zamandır kadın öğrencileri taciz ettiği; ancak öğrencilerin bunu dile getirmede çekince duyduğu bilinmektedir.





Bununla birlikte, cinsel taciz ve hak ihlallerini önlemek ve bu suçlara karşı gerekli yaptırımları uygulamakla görevli birimlere sahip üniversite sayısı yalnızca 16’dır. Geri kalan 200’e yakın üniversitede öğrencilerin taciz veya şiddet durumunda destek alabilecekleri mekanizmalar bulunmamaktadır.





Bu bağlamda;





Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı hakkında başlatılan soruşturma hangi aşamadadır?





Üniversitelerde cinsel taciz ve saldırıları önlemek amacıyla Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırılara Karşı Politika Belgesi veya Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu gibi mekanizmaların Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde oluşturulması için hükümetinizin bir girişimi var mıdır?

Cinsel taciz ve saldırının yaşanmadığı bir akademik ortamın yaratılması ve bu tür olayların engellenmesi amacıyla ne tür tedbirler alınmaktadır?





2019 yılında üniversitelerde kadın öğrencilere yönelik cinsel taciz ve saldırılar nedeniyle soruşturma açılan veya görevden uzaklaştırılan öğretim üyelerinin sayısı kaçtır?

Üniversitelerde yaşanan ve giderek artan taciz olaylarının önüne geçmek için bakanlığınızın yürüttüğü bir çalışma bulunmakta mıdır? Böyle bir çalışma var ise, içeriği nedir ve ne aşamadadır?





Kadın örgütleri ve eğitim sendikalarının; Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’nin sonlandırılması, 11. Kalkınma Planı’ndan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının kaldırılması gibi son yıllarda eşitliğe karşı ardı ardına hayata geçirilen uygulamaların üniversitelerdeki erkek şiddeti ve taciz olaylarını pekiştirdiğine dair tespitleri bulunmaktadır. Bu tespitler dikkate alınmakta mıdır?"