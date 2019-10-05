Üniversitede taciz skandalı!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bir öğretim görevlisinin kız öğrencilere taciz ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları sosyal medyada infiale sebep oldu.





Öğretim üyesinin çok sayıda kadın öğretim üyesini ve kız öğrenciyi taciz ettiğine dair tweetler üzerine MAKÜ Rektörlüğü yazılı açıklama yaptı.





"KIZ ÖĞRENCİLERİ TACİZ ETTİ" İDDİASI





Açıklamada disiplin soruşturması açıldığı, bahsi geçen öğretim görevlisinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası verilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) bildirildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.





Burdur MAKÜ'de görevli öğretim üyesinin, kız öğrencilere taciz ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları gündeme geldi.





Öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın kullanıcı şahsi Twitter hesabından, "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin sebep olduğu hisle yaşayamıyorum." ifadelerini paylaştı. Aynı kullanıcıya ait, "Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur." ifadeleri kısa sürede yayıldı.





REKTÖRLÜK YÖK'E İHRAÇ EDİLMESİ YÖNÜNDE RAPOR SUNMUŞ





İddialarla ilgili MAKÜ Rektörlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.





Açıklamada şöyle denildi: "Rektörlüğümüze gelen bir ihbar üzerine, 5 Mart 2019 tarihinde ivedi olarak disiplin soruşturması açılmış olup, bahse konu iddiaların niteliği ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği soruşturma hassasiyetle tamamlanmıştır. Akabinde, disiplin soruşturması sonucunda hakkında soruşturma yapılan kişinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile tecziyesi teklif edilmiş, durum gereği için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) bildirilmiştir."





Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bir öğretim üyesinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiaları ile çalkalanıyor. İdari soruşturmada "ihraç edilmesi" yönünde rapor veren rektörlük topu YÖK'e attı.





12 MART'TA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞ!





Açıklamada, "Sürecin en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca disiplin soruşturması başlar başlamaz, sonucu beklenmeksizin 12 Mart 2019 tarihinde durumun hassasiyeti dikkate alınarak, konu ivedilikle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiş ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli soruşturma süreci devam etmektedir." denildi.





Rektörlüğün idari soruşturmasında "ihraç edilmesi" yönünde görüş bildirilmesine rağmen aradan geçen yedi aylık zaman zarfında YÖK'ün niçin herhangi bir işlem yapmadığı ise bilinmiyor.