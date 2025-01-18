Üniversitede tartışılan atama: Erdoğan'ın atadığı rektör ayağının tozuyla baldızını işe aldı

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün de olur vermesiyle Dicle Üniversitesine Daire Başkanı olarak atanan rektörün baldızı Gelavuj Akkoç’un daire başkanlığı kadrosuna geçişiyle birlikte maaşında da değişiklik olacağı bildirildi.





Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 ay önce Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne atanan AKP eski Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat ayağının tozuyla baldızı Gelavuj Akkoç’u Yapı İşleri Daire Başkanlığına atadı.Tıp doktoru olmadığı için ilk kez Dicle Üniversitesine rektör olarak atanan Eronat’a tepkiler dinmeden, baldızını da daire başkanlığına ataması liyakat tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Ağustos 2024 tarihinde tıp doktoru olmadığı halde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan AKP eski Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde mimar olarak görev yapan baldızı Gelevuj Akkoç’u Üniversite bünyesindeki Yapı Dairesi Başkanlığına atadı.Bu atama Dicle Üniversitesi başta olmak üzere kentte yoğun tepkilere neden olurken, liyakat tartışmalarını da beraberinde getirdi.Baldızını Daire Başkanlığına atamasıyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Kamuran Eronat, baldızının uzun yıllardan beri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde mimar olarak görev yaptığını, ancak üniversitedeki hizmetlerin büyük oranda aksaması nedeniyle baldızını atamak zorunda kaldığını iddia etti.Baldızına ayrıcalık tanımadığını, daire başkanlığına atanmasına rağmen maaşında da bir değişiklik olmayacağını ileri süren Eronat, “Maalesef üniversitedeki işler çok aksıyordu. Buradaki işlerin hızlı çözümü için böyle bir atama yaptık. Yapı dairesinden ben hocalık yaparken de şikâyetçiydim. Çünkü tuvalet bozulduğunda uzun süre yapmazdılar. Yani hizmet yoktu. İşler ağır aksak ilerliyor düşüncesiyle bu atamayı yaptık. Baldızım ehliyet ve liyakat sahibidir. İşi biliyor. 6 Şubat depreminden sonra hem şehirdeki tüm binaları hem de üniversitemizdeki binaları gezip raporladı. Yapılan atama işlemi kurumdan kuruma geçiştir. Bildiğim ve güvendiğim biridir. Göreve geldiğimden beri 24 yönetici değiştirdim. Revizyonlar sürecek. Baldızıma bir iltimas için değil, biliyorum ki iş yapacak, Diyarbakır kızıdır. Çalışkanlığına inanıyorum. Artıları var, sahaya iniyor geziyor, iletişimi güçlüdür” diyerek yaptığı atamayı savundu.