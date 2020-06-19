Samanyolu Haber /Eğitim / Üniversiteler değişiyor: 3 yeni tip okul modeli geliyor /19 Haziran 2020 10:07

Üniversiteler değişiyor: 3 yeni tip okul modeli geliyor

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun Tayyip Erdoğan’a sunduğu Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi’nde ‘tematik’, ‘sınırlı alanda uzmanlaşmış’ ya da ‘çok yönlü üniversite’ olmak üzere yeni üç tip üniversite modeline yer verildi.

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Hazırlanan 'Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi'ne göre, tüm devlet üniversitelerinde üniversite konseyleri oluşturulacak. Üst yönetim konsey ile rektörden oluşacak, konsey üniversiteye destek olan, hizmet eden, toplumla üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler arasından atanacak.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, rektör dahil tüm atamalarda üniversitelerin misyon ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için paydaş görüşlerinin alınması, temel prensiplerden biri olacak.

VAKIF, DEVLET VE ÖZEL 

Bu kapsamda üniversiteler ‘devlet’, ‘vakıf’ ve ‘özel’ misyonlarına göre konumlandırılacak ve ‘tematik’, ‘sınırlı alanda uzmanlaşmış’ ya da ‘çok yönlü üniversite’ olarak yeniden yapılandırılacak. Meslek yüksekokullarının her bölgede kurulacak olan ‘Bölgesel Mesleki Eğitim Üniversiteleri’ne bağlanması öngörülüyor. Her bir ön lisans programının en az bir sektörel destekçisi olması benimsenecek.
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