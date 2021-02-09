'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Ebubekir Sofuoğlu'na dava

Akit TV'de katıldığı canlı yayın sırasında üniversiteler için "fuhuş evleri" ifadesini kullanan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında, "Halkın bir kesimini aşağılamak" suçlamasıyla dava açıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında Sakarya'da ifadesi alınan Sofuoğlu, 6 aydan 1 yıla hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Sofuoğlu'nun sözlerinin kamuoyunda yarattığı tepkinin ardından katıldığı programdaki konuşma kayıtları incelenmiş ve yapılan hukuki değerlendirmede suç unsuru tespit edilerek, soruşturma başlatılmıştı. Sofuoğlu ifadesini pandemi nedeniyle Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdi.