Samanyolu Haber /Gündem / 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Ebubekir Sofuoğlu'na dava /09 Şubat 2021 16:57

'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Ebubekir Sofuoğlu'na dava

Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında "Üniversiteler fuhuş evi" sözü nedeniyle 'halkın bir kesimini aşağılamak' suçlamasıyla dava açıldı.

SHABER3.COM

Akit TV'de katıldığı canlı yayın sırasında üniversiteler için "fuhuş evleri" ifadesini kullanan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında, "Halkın bir kesimini aşağılamak" suçlamasıyla dava açıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında Sakarya'da ifadesi alınan Sofuoğlu, 6 aydan 1 yıla hapis cezası istemiyle yargılanacak. 

Sofuoğlu'nun sözlerinin kamuoyunda yarattığı tepkinin ardından katıldığı programdaki konuşma kayıtları incelenmiş ve yapılan hukuki değerlendirmede suç unsuru tespit edilerek, soruşturma başlatılmıştı. Sofuoğlu ifadesini pandemi nedeniyle Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Ebubekir Sofuoğlu'na dava Sonraki Haber >>

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:11:48