Samanyolu Haber /Gündem / Üniversitelerde internet kesintisi /12 Kasım 2019 21:44

Üniversitelerde internet kesintisi

TÜBİTAK’a bağlı hizmet veren Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nde yaşanan sorun sebebiyle birçok üniversitenin internete erişimi kesildi.

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TÜBİTAK’a bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin internet sitesine girilemedi. Birçok üniversitede internete erişim kesildi.

TÜBİTAK’a bağlı hizmet veren Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nde yaşanan sorun nedeniyle birçok üniversitenin internete erişimi kesildi.

ÜNİVERSİTELERİN İNTERNETE ERİŞİMİ KESİLDİ

İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) resmi Twitter hesabından Ulusal Akademik Ağ’ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun sebebiyle birçok üniversitede internet erişiminin kesildiği belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ’ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir.” denildi.

TÜBİTAK’ın Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin https://ulakbim.tubitak.gov.tr adresine de erişilemiyor.
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