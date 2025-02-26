Üniversitenin rektörü İmamoğlu'nun diploma tartışmasında ne dedi?

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNDEN ÇARPICI YORUM









Akpınar’ın YÖK’ün üç hafta önce İmamoğlu’yla ilgili bilgi ve belgeleri talep ettiğini ve kendilerine detaylıca yanıt verildiğini belirttiğini söyleyen Zeyrek, Akpınar’ın sözlerini şöyle aktardı: “Bizde okuyan Türkiyeli öğrencilerin öğrenci belgeleri, YÖK’ün kabul yazıları sayesinde askerlik muafiyetinde kullanılıyordu. O zaman zaten YÖK’ün denklik ve muadiliyet kurumu yoktu. Muhatap Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’ydu. Geldiler ve incelediler. Hatta Sevinç Atabay Hanım vardı. ‘Bir Amerikan ya da İngiltere üniversitesiyle akredite iseniz denklik sorununuz olmaz’ dediler. Bizim de zaten Southeastern University ile akredite iş birliğimiz vardı. Ekrem Bey bizden mezun olsa Southeastern University diploması alacaktı.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ederken, İmamoğlu’nun avukatları Prof. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan, İBB Saraçhane Başkanlık Binası'nda diploma soruşturmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, ilgili belgeleri tek tek paylaşan avukatlar, yatay geçiş işleminin o dönemin yönetmeliğine tamamen uygun olduğunun altını çizdi.Gözler İmamoğlu’nun 5 Mart’a vereceği ifadeye çevrilirken, Nefes yazarı Deniz Zeyrek, soruşturmanın odağında yer alan Girne Amerikan Üniversitesi’nde yetkili bir isimle konuyu değerlendirdi.KKTC’deki üniversiteleri tek çatı altında toplayan YÖK’ün KKTC’deki iki üniversite için denklik meselesini o tarihe kadar sorun edilmediğini vurgulayan Zeyrek, denklik meselesini işin merkezindeki Serhat Akpınar’a sorduğunu ifade etti.Akpınar’ın şu anda Girne Amerikan Üniversitesi’yle Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin kurucu rektörü ve yönetim kurulu başkanı olduğuna dikkat çeken Zeyrek, “Üniversitenizin denklik sorunu var mıydı” sorusu yönelttiğini aktardı.