Üniversitesinin ders çalışma salonu TÜGVA’ya tahsis edildi

Batman Üniversitesi merkez kampüsünde öğrencilere yasaklanan çalışma ve okuma salonu, “İcathane” adıyla TÜGVA’ya tahsis edildi.







ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞABİLECEĞİ TEK YER

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Batman Üniversitesi merkez kampüsünde öğrencilere yasaklanan çalışma ve okuma salonunun, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edildiğini duyurdu. Tanal, burasının öğrencilerin ders çalışabileceği tek yer olduğunun altını çizdi.





GİRİŞE TÜGVA’NIN TABELASI ASILDI

Konu hakkında daha önce soru önergesi verdiğini hatırlatan Tanal, “Önergemize henüz cevap gelmedi ama o vakıf ortaya çıktı! Batman Üniversitesi öğrencilerinin elinden alınan okuma salonu, TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) tahsis edildi. Okuma salonunun TÜGVA’nın ‘İcathane’sine dönüştürüleceği yönünde duyuru afişleri asıldı, girişe tabela takıldı. Okuma salonu hızlıca tadilattan geçiriliyor” dedi.





ÖĞRENCİLERE KORİDORLARDA DERS ÇALIŞIYOR

Duruma tepki gösteren Tanal, “‘Türkiye eğitimde neden geride?’ sorusunun cevabını arayanlar, Batman Üniversitesi’ndeki örneğe odaklansın! Düşünsenize kendi öğrencilerinizin çalışma ve okuma salonunu özel bir vakfa veriyorsunuz. Fakülte koridorlarına da masa sandalye atıp, öğrencilere ilkel çalışma ortamı dayatıyorsunuz” dedi.





“İCATHANE İÇİN BAŞKA MEKAN BULAMADINIZ MI?”

TÜGVA yöneticilerine seslenen Tanal, “Ey TÜGVA yöneticileri, vicdanınız rahat mı? Sizin yüzünüzden Batman Üniversitesi öğrencileri çalışma ve okuma salonundan mahrum kaldı. Batman’da ‘İcathane’ye dönüştürülecek başka mekan bulamadınız mı? Tabela astığınız mekanın, öğrencilerin tek ders çalışabilecekleri yer olduğunu biliyor muydunuz? Üniversite yönetimi bu durumu size anlattı mı? Sizleri de Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nü de üniversite gençliğinin vicdanına havale ediyorum!” dedi. Tanal, salonun öğrencilere geri verilmesini istedi.