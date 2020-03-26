Üniversiteye giriş sınavları ertelendi, bahar dönemi uzaktan eğitim şeklinde yapılacak

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın açıklamaları:





*Bugün YÖK Genel Kurulumuzda bazı hususlarda kararlar aldık. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.





*Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.





YKS ERTELENDİ





*YKS 25-26 Temmuz’da yapma kararı aldık. Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek.





*Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.