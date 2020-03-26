Samanyolu Haber /Gündem / Üniversiteye giriş sınavları ertelendi, bahar dönemi uzaktan eğitim şeklinde yapılacak /26 Mart 2020 13:27

Üniversiteye giriş sınavları ertelendi, bahar dönemi uzaktan eğitim şeklinde yapılacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde bahar döneminin sadece uzaktan eğitimle yapılacağını açıkladı. Ayrıca Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu.

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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın açıklamaları:

*Bugün YÖK Genel Kurulumuzda bazı hususlarda kararlar aldık. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.

*Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.

YKS ERTELENDİ

*YKS 25-26 Temmuz’da yapma kararı aldık. Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek.

*Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.
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