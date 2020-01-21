Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Akaryakıt firması da iflas etti /21 Ocak 2020 10:16

Ünlü Akaryakıt firması da iflas etti

İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, Akaryakıt firması Starpet'in iflas kararını verdi.

SHABER3.COM

Türkiye genelinde 320 kadar istasyonu bulunan Starpet (Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Paz. A.Ş.) adına görülen iflas erteleme davasında karar çıktı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, olumsuz gelen bilirkişi raporları sonrası şirketin iflasına karar verdi.

EN BÜYÜK 500 ŞİRKET ARASINDAYDI
Starpet, Fortune Türkiye ve Capital Dergisi’nin her yıl açıkladıkları araştırma listelerinde yer alan bir şirket.

Starpet, ‘Fortune 500 Türkiye 2015 Araştırması’na 136. sıradan girmişti. Akaryakıt dağıtım sektöründe en büyük ilk 10 firma arasında yer alan Starpet, “Capital 500 Büyük Şirket” sıralamasına ise 279. sıradan girdi. 

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