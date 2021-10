Ünlü aktör film çekimi sırasında yönetmeni öldürdü

Santa Fe Şerifi'nin yaptığı açıklamaya göre olay "Rust" (Pas) adlı filmin çekimleri sırasında gerçekleşti. Açıklamada "Şerifin ofisi Rust setinde iki kişinin vurulduğunu doğrular. Prodüktör ve yönetmen Alec Baldwin'in (68) ateş etmesiyle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) ve yönetmen Joel Souza (48) vuruldu" denildi.









Ünlü aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep oldu. ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen olayda yönetmen Joel Souza da yaralandı.Helikopterle New Mexico Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Hutchins'in burada öldüğü açıklandı. St. Vincent Bölgesel Tıp Merkezi'ne kaldırılan Souza'nın durumunun ne ölçüde ciddi olduğu bilinmiyor.Polis henüz olayla ilgili henüz bir suçlamada bulunulmadığını, soruşturmanın sürdüğünü ve görgü tanıklarının dinlendiğini açıkladı. Baldwin'in polis tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı belirtiliyor. Silahın da incelendiği kaydediliyor.Dört aktör erkek kardeşin en yaşlısı olan ve sayısız filmde rol alan Alec Baldwin Hollywood sinemasının tanınan simalarından. Santa Fe New Mexican gazetesi, deneyimli aktörün şerifin ofisinde gözyaşları içinde görüldüğünü ancak kendisinden bir açıklama alınamadığını yazdı.Rust adlı filmin bir Western olduğu ve Baldwin'in filmde 13 yaşınındaki torununu korumaya çalışan bir büyükbabayı canlandırdığı belirtiliyor.Halyna Hutchins 2020 yılında Archenemy adlı filmin görüntü yönetmenliğini yapmıştı. 2015 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nden mezun olan Hutchins Amerikan Görüntü Yönetmenleri Cemiyeti tarafından 2019 yılında "yükselen yıldız" olarak nitelenmişti.