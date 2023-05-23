Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü aktör Ray Stevenson öldü /23 Mayıs 2023 08:59

Ünlü aktör Ray Stevenson öldü

Rome, Vikings ve Dexter gibi dizilerde rol alan aktör Ray Stevenson, 58 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Kuzey İrlandalı oyuncu Stevenson, çekim için bulunduğu İtalya’da fenalaştıktan sonra yaşama veda etti. Hastaneye kaldırılan oyuncunun ölümü, hayranlarının büyük üzüntüsüne sebep oldu.

Thor filmleri ve Divergent dizilerindeki rollerinin yanı sıra Band of Gold, Peak Practice ve Murphy’s Law gibi birçok İngiltere yapımı televizyon dizileriyle tanınan Stevenson’un ölüm nedeni açıklanmadı.

Oyuncunun, bir aksiyon filminin çekimleri için bulunduğu İtalyan adası Ischia’da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ray Stevenson, 4 gün sonra 59 yaşına girecekti.
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