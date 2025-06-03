Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü Alman iş insanını koruduğu aslanlar yedi /03 Haziran 2025 09:34

Ünlü Alman iş insanını koruduğu aslanlar yedi

Namibya'nın vahşi doğasında trajik bir olay yaşandı. Safari kampında konaklayan tanınmış Alman iş insanı Bernd Kebbel, gece saatlerinde uğradığı aslan saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Namibya'da safari kampında kalan Alman iş insanı Bernd Kebbel, gece saatlerinde aslan saldırısıyla hayatını kaybetti.

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Kebbel'in, kamp aracının üzerindeki çadırından tuvalet ihtiyacı için indiği sırada dişi bir aslanın hedefi olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre aslan, Kebbel’i boynundan ısırarak ciddi şekilde yaraladı. Olay yerine yakın kişiler müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kebbel, aldığı ağır darbeler nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis İncelemesi Başlatıldı
Namibya Polis Sözcüsü Immanuel Iiduwa, yaşanan trajik olayın ardından “insan ve yaban hayatı çatışması” kapsamında resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz kamuoyuna ek bir bilgi verilmiş değil.

Bakanlıktan Açıklama Geldi
Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, yerel basına yaptığı açıklamada Bernd Kebbel’in hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay, bölgede turistik kamp alanlarının güvenliğiyle ilgili önlemlerin yetersizliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Doğanın Sadık Savunucusu
Kebbel, yalnızca bir iş insanı olarak değil, Namibya çöl aslanlarının korunmasına yaptığı katkılar ve doğa odaklı projeleriyle de tanınıyordu.
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