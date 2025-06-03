Ünlü Alman iş insanını koruduğu aslanlar yedi

Kebbel'in, kamp aracının üzerindeki çadırından tuvalet ihtiyacı için indiği sırada dişi bir aslanın hedefi olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre aslan, Kebbel’i boynundan ısırarak ciddi şekilde yaraladı. Olay yerine yakın kişiler müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kebbel, aldığı ağır darbeler nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.





Polis İncelemesi Başlatıldı

Namibya Polis Sözcüsü Immanuel Iiduwa, yaşanan trajik olayın ardından “insan ve yaban hayatı çatışması” kapsamında resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz kamuoyuna ek bir bilgi verilmiş değil.





Bakanlıktan Açıklama Geldi

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, yerel basına yaptığı açıklamada Bernd Kebbel’in hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay, bölgede turistik kamp alanlarının güvenliğiyle ilgili önlemlerin yetersizliğini bir kez daha gündeme taşıdı.





Doğanın Sadık Savunucusu

Kebbel, yalnızca bir iş insanı olarak değil, Namibya çöl aslanlarının korunmasına yaptığı katkılar ve doğa odaklı projeleriyle de tanınıyordu.