Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü anket şirketinden çarpıcı AKP yorumu: Bırakın seçim kazanmayı... /11 Kasım 2019 15:23

Ünlü anket şirketinden çarpıcı AKP yorumu: Bırakın seçim kazanmayı...

Avrasya Araştırma Şirketi’nden siyasi partilerle ilgili yeni tahminler geldi.

SHABER3.COM

Yerel seçimleri yüzde 98’lik başarıyla tahmin eden, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini ise tam isabetle bilen Avrasya Araştırma Şirketi’nden siyasi partilerle ilgili yeni tahminler geldi. 


Şirket başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından bazı tahminlerde bulundu. 

Kemal Özkiraz'ın paylaşımları şöyle:

Düşündüğümü, röportajlarda söylediğimi şuraya da yazayım.

Sonra benden duyanlar,iş olup bitince bunu ben söylemiştim diyorlar.

1- Enseyi karartmayın bu günler geçecek.

2-AKP bırakın secim kazanmayı meclise girerse şükredecek.

3-AKP 2020-2022 arasında mutlaka bölünecek

4- 20/30’lu hatta 50-60’lı istifalar olacak (2020 sonu ile 2022 arasında)

5-Geriye sadece posası kalacak ve DSP Gibi bir anda çakılacak.

6-MHP mi? O hep kazanır, ana muhalefet olacak.

7-Bu günler herkese ders olacak, demokratik bir parlamenter sistem kurulacak.



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