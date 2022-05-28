Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti : e-Devlet’e girin bakın... /28 Mayıs 2022 15:57

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti : e-Devlet’e girin bakın...

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz son çektiği videoda AK Parti iktidarının bir kurnazlığını daha deşifre etti. Özkiraz AKP’nin açıklanan üye sayısının gerçek olmadığını öne sürdü.

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

AK Parti seçimi kazanmak için her türlü kurnazlığı yapmaya devam ediyor. Avrasya Araştırma’nın sahibi Ünlü anketçi Kemal Özkiraz AKP’nin üye sayısının gerçeği yansıtmadığını ifade ederken kendisini izleyenlerden bir ricada bulundu.

Son seöim anketleriyle ilgili bilgiler paylaşan Kemal Özkiraz sosyal medya kanalına gelen soruları da cevapladı. Bir takipçisi Özkiraz’a “AK Parti’nin toplam üye sayısının 11.5 milyon. MHP, BBP ve Vatan Partisi’ni de sinerjisi 5 milyonu bulur. Bu durumda sizce seçim kolay olur mu” sorusunu sordu. AK Parti’nin gerçek üye sayısının 11 milyon olmadığını aktaran Özkiraz bir dönem kendisini bile isteği dışında AKP’ye üye olarak gösterildiğini açıkladı.


E-DEVLET’E GİRİN BAKIN ARANIZDA AKP ÜYESİ VARDIR
Özkiraz “e-Devlet’e girin bakın aranızda da isteği dışında AKP üyesi olarak gözüken insanlar olacaktır” diye konuşurken iktidar partilerinin genellikle üye sayıları hep yüksek çıkar dedi.


Özkiraz AKP üye sayısıyla ilgili soruya tam olarak şöyle cevap verdi:
Bir kere üye sayılarına bakmayın. İktidar partisinin üye sayıları her zaman çok yüksek olur. Bu sayı AKP döneminde çok daha yüksek oldu. Zaman zaman beni bile üye yaptılar. Bakın şimdi beni izleyen bin 700 kişisiniz. Şimdi e- Devlet’e girin parti üyeliğinizi sorgulayın. İçinizde en az 10 -15 kişi isteği dışında AKP üyesi olmuş çıkacak. Kamu kurumlarından ya da başka yerlerden aldıkları kişisel bilgilerle dijital olarak üye yapıyorlar. Dolayısıyla AKP’nin üye sayısının yarıya yakını yalan arkadaşlar
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