Ünlü anketçi ilk turda galibiyetin anahtarının kimde olduğunu açıkladı

Türkiye her geçen gün daha fazla seçim havasına giriyor. Yeniden Refah Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ile yürüttüğü Cumhur İttifakı’na girme müzakerelerini bugün bir sonuca bağladı ve seçimlere bağımsız olarak girme kararı aldı.







Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Zafer Partisi’nin de içinde yer aldığı ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan gibi Yüksek Seçim Kurulu’na cumhurbaşkanı adaylığı için başvurdu.







Bu üç adayın da resmen cumhurbaşkanlığı seçimine katılmaları için, 27 Mart mesai saati sonuna kadar 100 bin destek imzası alması gerekiyor.





ÖZER SENCAR: MEMLEKET PARTİSİ’NİN OYU YÜZDE 3,5, İNCE’NİN OYU PARTİSİNDEN YÜKSEKTİR”



Metropol araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar’a göre, seçimin birinci turda bitmesi için Muharrem İnce’nin aday olmaması, bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile sıcak bir görüşme gerçekleştiren Halkların Demokratik Partisi’nin de aday çıkarmayarak Millet İttifakı adayını desteklemesi gerekiyor.





Sencar, “Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin oyu Ocak ayında binde beş civarındaydı. Şubat ayında yüzde 2,7’ye yükseldiğini gördük. Bu ay içinde yaptığımız son araştırmada ise yüzde 3,5 olarak ölçtük. Erken davrandığımız için cumhurbaşkanlığı yarışında Muharrem İnce’nin ne kadar oy aldığını ölçümlemedik. Bu ay sonu yapacağımız yeni araştırmada soracağız. Ancak şu var: Erdoğan, AK Parti’den fazla, Kılıçdaroğlu CHP’den fazla, Akşener ise İyi Parti’den fazla oy alıyor. Zaten liderler partilerinden daha fazla oy almasalar lider olarak kalamazlar. Dolayısıyla Muharrem İnce’nin de partisinden daha yüksek oy aldığını söyleyebiliriz” dedi.





Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu: İkinci turda yüzde 60'ın üzerinde bir oyla seçileceğimMuharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu: İkinci turda yüzde 60'ın üzerinde bir oyla seçileceğim





“BEŞ ADAYLI CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞI İKİNCİ TURA KALIR”

Yüzde 2,5’lere yükselen Zafer Partisi’nin oylarının şimdi yüzde 1’lere gerilediğini ve seçmen grubunun Memleket Partisi’ne yöneldiğini savunan Metropoll Araştırma sahibi, çok adaylı tablonun, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonucunu doğuracağı görüşünde.





Özer Sencar, “Deprem döneminde Muharrem İnce görünür oldu. CHP ve İyi Parti’ye mesafeli muhalif seçmenin oyunu alıyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP, Muharrem İnce’yi ikna ederse bu Millet İttifakı’nın lehine olur. Aksi taktirde Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin girdiği, HDP’nin aday gösterdiği bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitme ihtimali yok. HDP aday göstermezse ama diğerleri aday olarak kalırsa yine ilk turda bitmeme ihtimali oluşabilir. O yüzden CHP’nin ‘İnce hamlesi’ yarışın ilk turda bitmesi için önemli olur” diye konuştu.

