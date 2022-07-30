CHP’nin birinci parti olma ihtimalini yüksek gördüğünü ancak bunun oy oranını yükselttiği içi değil, AKP’nin oylarının düşüyor olmasından dolayı gerçekleşebileceğini ifade eden Pösteki, “Keza AK Parti'nin üçüncü parti bile olma durumu söz konusu olabilir. Çünkü İYİ Parti gelene kadar merkez sağ alternatifi denen bir şey yoktu. Şimdi AK Parti'nin alternatifsiz merkez sağ görüntüsü kaybolmuş durumda” değerlendirmesini yaptı.







MHP’nin baraj sıkıntısı yaşadığını kaydeden Pösteki AKP listesinden seçime girebileceğine dair bir iddiada bulundu. Pösteki, aynı zamanda Millet İttifakı’nın adayının da seçimi ilk turda kazanabileceğini söyledi.





BirGün'den Sercan Meriç'e konuşan Pösteki'nin değerlendirmeleri şöyle:





“Şu ana kadar 35 tane il açıkladık. Her ilde ortak görünen bir veri var. Bu veri de AK Parti’nin her ilde yüzde 10 ila 20 arasında oy kaybettiği yönünde.





“Cumhur İttifakı’nda yine Erzurum, Antep gibi, hatta kendi memleketi olan Rize'de bile yaklaşık yüzde 22 civarında bir erime söz konusu.





“Erdoğan'ın, AK Parti'nin kalesiymiş, burası kalesi değilmiş gibi bir durumdan ziyade artık erime 81 ile yayılmış vaziyette. En az oy kabı yaşadıkları yerde de 10 puanlık bir erime söz konusu. Türkiye geneline baktığımızda da son yaptığımız araştırmada AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre 15 puan oy kaybettiğini, totalde Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde 20 puanlık bir oy kaybı yaşandığını görüyoruz.





“AK Parti’nin yüzde 18-20 bandında bir kemik oyu olduğunu tespit ediyoruz. Özellikle ekonomik kriz, Sedat Peker’in açıklamaları gibi son yaşanan hadiselerden sonra… AK Parti seçmenini en çok sıkıntıya sokan, kafasında şüphe uyandıran meseleler Peker'in veya başka kanallardan açıklanan yolsuzluk haberleri. İnsanlar bunları araştırmaya başladı.





“Rahatsız olunan konulardan bir tanesi de kibir meselesi. Özetle şunu söyleyeyim; bütün illerde küçük küçük Recep Tayyip Erdoğan'lar ortaya çıktı. Erdoğan nasıl davranıyorsa il, ilçe teşkilatı başkanı da aynı şekilde davranıyor. Bu da AK Parti'nin teşkilat manasında köylere kadar inmiş durumda.





“AK Parti'nin şu anda yüzde 30’un altında, 27-28 payında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.





“CHP'nin birinci parti olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu CHP'nin oy oranının artmasından kaynaklı bir şey değil. CHP oy oranını aynen koruyor. Biraz da artış var elbette. Ama 25-26 bandında ilerliyor CHP. Burada CHP'nin birinci parti olabilme ihtimali AK Parti'nin oylarının düşüyor oluşu nedeniyle. AK Parti oyları düştükçe ve CHP aynı yerini korudukça birinci parti konumuna ilerleyecektir. Keza AK Parti'nin üçüncü parti bile olma durumu söz konusu olabilir. Çünkü İYİ Parti gelene kadar merkez sağ alternatifi denen bir şey yoktu. Şimdi AK Parti'nin alternatifsiz merkez sağ görüntüsü kaybolmuş durumda.









“Eski DYP’li, ANAP’lı fakat AK Parti’ye kanalize olan seçmenin İYİ Parti’ye yöneldiğini görmekteyiz. AK Parti'nin en fazla oy kaybettiği parti İYİ Parti. Verilerden bu sonuç çıkıyor. Birçok meslektaşımın da verilerinde durum aynı şekilde görülüyor. AK Parti neticede şu an birinci ama ikinci olan rakibiyle üç sene önce arasında neredeyse 20 puana yakın bir fark varken şimdi bu fark 2-3 puana kadar düşmüş durumda.





“Bir ay öncesine kadar bir baraj sıkıntısı görmüyordum. Ama son yaptığımız verilerde MHP'nin de sıkıntı yaşadığını gördüm. MHP’nin bu baraj sıkıntısından dolayı bazı illerde ya da toplu olarak AK Parti listelerinden seçime girebileceği duyumunu aldım.





“AK Parti nasıl eriyorsa aynı şekilde MHP'de de erime yaşanıyor. Neticede MHP'nin oyu belli. Ciddi bir sorunu var. Yani bunu bir ay önce sorsaydınız baraj sıkıntısı yok derdim. Ama şu an illerden gelen verilere baktığımızda MHP 2018’de Samsun’da yüzde 16,2 oy almış. Şu anda ise 8,9 civarında gözüküyor. Neredeyse yarısı gitmiş. Genelde her yerde böyle. MHP'nin şu anki oyu yüzde 6 civarında. Barajın tam sınırında dolanan bir MHP olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu düşüş trendi devam ederse ve MHP bu anlamda bir hamle yapmazsa ve aynı zamanda kendi parti isimleriyle seçime girerlerse ben bir büyük bir hüsran yaşayacaklarını düşünüyorum.





“HDP seçmeninin çok akıllıca hareket ettiğini her seçimde gördük. Şu anda da buna göre hareket ediyor. HDP seçmeni içim potansiyel adaylar içerisinde şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ön planda."