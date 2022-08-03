Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü anketçiden HDP iddiası: Kapatılırsa DEVA çatısı altında seçime girecek /03 Ağustos 2022 12:29

Ünlü anketçiden HDP iddiası: Kapatılırsa DEVA çatısı altında seçime girecek

MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Kulat, HDP'nin kapatılması halinde DEVA şemsiyesi altında seçime girmesinin 'kuvvetle muhtemel' olduğunu iddia etti.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı Bizim TV'de HDP ve DEVA Partisi'ne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. 

"Bir önemli bilgi paylaşımı olarak, kanaatim o ki, yani Ankara kulislerinden duyduğum ve söylemlerinden kendi çıkarımım, HDP'nin seçime yakın kapatılması ihtimali karşısında HDP'li seçmenin DEVA Partisi'nin şemsiyesi altında seçime girmesini kuvvetle muhtemel görüyorum" diyen Kulat, "Nedeni şu; HDP üst yönetimi genel olarak DEVA'nın ilkesel anlamdaki mesajlarının doğru olduğunu ifade ediyor. Nedir onlar; özgürlükler ve insan hakları başta olmak üzere adalet, Türkiye'nin anadilde serbestisi gibi ana konu başlıklarında birbirlerinden çok farklı mesaj vermiyorlar" dedi.

Yıllar içerisinde bir partinin kapatıldığı zaman hemen yedekte bir partiye geçildiğini aktaran Kulat, "Ama şimdi şöyle bir sorun var, hükümet, seçim yasasında bir değişiklik yaptı, kapatılma durumunda parti üyelikleri otomatik olarak düşmüş olacak. Bu durumda sandık başlarında parti üyesi olmayanların olamayacak olması bir problem. Bu da Doğu ve Güneydoğu'da sandık güvenliği noktasında bir tereddüt oluşturuyor. İşte bu tereddüdün de aşılması adına DEVA Partisi'nin şemsiyesi altında seçime girmelerinin muhtemel olduğunu düşünüyorum HDP kapatılır ise. Yoksa HDP ile aynı dünya görüşüne sahip kurulmuş iki tane parti var zaten, oraya rahatlıkla geçerler" dedi.

Kulat şöyle devam etti:

'AKP YÜZDE 17 OY KAYBETTİ'
CHP şu an yüzde 25 bandında seyrediyor. 7 aylık süre içindeyse CHP bazen 25,5, 26 bandında seyretti. 24 Haziran'a göre AK Parti yüzde 17 oy kaybederek bugüne gelirken, CHP yüzde 3, 3,5 oyunu artırdı şu anda. Yani her üç seçmeninden birini kaybetmiş bir AK Parti'den bahsediyoruz.

MHP BARAJ SINIRINDA
MHP 7 aylık süreç içerisinde yüzde 6,5 ile yüzde 7,5 arasında seyretti. Son ankette ise yüzde 6,45 bandında, yani yüzde 7 civarında. AK Parti'yle beraber olduğu için MHP de oy kaybediyor. Çünkü MHP'li vatandaş ekonomideki sorunların suç ortağı olarak görüyor. Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin genel başkanı ya da belirlediği bir isim olursa, CHP'nin oyu biraz daha artar. Yüzde 1'in altında oyu olan partilerin seçmenleri genelde seçilebilecek partiye doğru kayar.

EN İSTİKRARLI YÜKSELİŞ İYİ PARTİ'DE
En istikrarlı yükselen parti İYİ Parti. Yüzde 18 bandında. 24 Haziran'da oyu yüzde 10'du. Büyük oranda AK Parti ve biraz da MHP'den oy alıyor."
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