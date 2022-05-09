Ünlü anketçiden İmamoğlu'na mesaj: Erdoğan'ın yapamadığını yaptı

Karadeniz turu sonrasında kendisine yönelik eleştirilere “Vız gelir, tırıs gider” yanıtını veren İmamoğlu'na ünlü anketçi Avrasya Araştırma’nın Başkanı Kemal Özkiraz'dan dikkat çeken mesaj geldi.





Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile İmamoğlu’na uyarılarda bulunan Özkiraz, Muharrem İnce üzerinden imada bulundu.





Paylaşımında isim vermeden 2018 yılında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin seçimlerden sonra seçmenlere yönelik “Şizofren” ifadesine yer veren Özkiraz, “En son kendi tabanına “şizofrenler” diyen birisinin 30.5’ten 0.5’e düşmesi 6 ay kadar sürdü” diyerek İmamoğlu’nu uyardı.





Özkiraz paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi;





“Binlerce TV, radyo,trol,gazete,kamu kurumları, CB, Bakanlar, topyekûn bir devlet gücünün İmamoglu'na yapamadığını İmamoğlu kendine 24 saatte yaptı









Çünkü bu insanların İmamoglu'na yaptıkları zulüm karşısında onu savunabiliyorduk, İmamoglu'nun kendine yaptığı zulmü savunamiyoruz.”



