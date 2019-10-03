Ünlü anketçiden Yalçın'a: Ayıkken yaz!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz arasında başlayan tartışmada hakaretler havada uçuşuyor.





"MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun ciddi olduğunu" iddia eden Özkiraz'a partinin genel başkanı yardımcısı Semih Yalçın "müptezel" nitelemesinde bulunarak cevap vermişti.





"SARHOŞKEN ÇOK KIRICI OLUYORSUNUZ"^





Özkiraz, Twitter hesabından Yalçın'a şu sözlerle karşılık verdi: "1- Adınızın hakkını verin, edepli olun. 2- İlk iddia sahibi ben değilim, araştırmadan sallamayın. 3-Allah şifa versin diyen birine hakaret etmek ancak size yakışır. 4-Müptezelik en çok size yakışır. 5-Sarhoşken çok kırıcı oluyorsunuz bence ayılınca yazın."





SEMİH YALÇIN: KEMAL ÖZKİRAZ İSİMLİ BİR MÜPTEZEL





Yalçın dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir." demişti.





MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın (solda) ile Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz birbirlerine hakarete varan sözler sarfetti.

Semih Yalçın ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."