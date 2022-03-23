‘Önce görevden alınacak sonra kadınlara işkence yapan adam olarak anlatılacak’

Özkiraz kendi kanalı için çektiği videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki dikkat çeken iddialarda bulundu. Özkiraz, İçişleri Bakanı Soylu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınacağını ve ardından “medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü bacılara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklarını” ileri sürdü.

Özkiraz, adı sürekli şaibeli işlere karışan Süleyman Soylu’nun AKP’ye oy kaybettirdiği için birkaç hafta içinde Erdoğan tarafından görevden alınacağını söyledi.





Özkiraz’ın ifadeleri şöyle:





“Süleyman Soylu’yu muhtemelen birkaç hafta içerisinde önce görevden alacaklar sonra medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü kadınlara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklar. Süleyman Soylu’yu biraz unutturup biraz da karalayacaklar. AK Parti içindeki Süleyman Soylu sevgisini tamamen bitirip siyaset gündeminin dışına atmayı hedefliyorlar. Erdoğan Ailesi bu kez Süleyman Soylu’yu ‘benim çarşaflı bacıma, türbanlı bacıma işkence ettirdi’ diye onu yiyecekler. Sedat Peker dosyaları üzerinden de eleştiriler gelecek. Süleyman Soylu’yu siyaset gündeminin dışına atmayı hedefliyorlar.”





Adana’da Furkan Vakfı gönüllüsü 8 kişinin hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını protesto etmek için Furkan Hareketi Lideri Alparslan Kuytul’un bir parkta yapacağı basın açıklamasına gitmek isteyen aralarında kadınların da olduğu Furkan Hareketi gönüllülerine polisin cop, plastik mermi ve biber gazıyla saldırması büyük tepki çekmiş, 28 Şubat’ın yeniden canlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Furkan Vakfı gönüllülerini copla öldüresiye vuran ‘kırmızı montlu’ Güvenlik Şube Müdürü Ali Abdullah Baytok’un da aralarında bulunduğu işkenceci polislere İçişleri Bakanı Soylu sahip çıkmıştı.