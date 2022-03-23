Samanyolu Haber /Gündem / ‘Önce görevden alınacak sonra kadınlara işkence yapan adam olarak anlatılacak’ /23 Mart 2022 11:46

‘Önce görevden alınacak sonra kadınlara işkence yapan adam olarak anlatılacak’

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınacağını iddia etti.

Süleyman Soylu gidici


Özkiraz kendi kanalı için çektiği videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki dikkat çeken iddialarda bulundu. Özkiraz, İçişleri Bakanı Soylu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınacağını ve ardından “medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü bacılara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklarını” ileri sürdü.

Özkiraz, adı sürekli şaibeli işlere karışan Süleyman Soylu’nun AKP’ye oy kaybettirdiği için birkaç hafta içinde Erdoğan tarafından görevden alınacağını söyledi.

Özkiraz’ın ifadeleri şöyle:

“Süleyman Soylu’yu muhtemelen birkaç hafta içerisinde önce görevden alacaklar sonra medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü kadınlara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklar. Süleyman Soylu’yu biraz unutturup biraz da karalayacaklar. AK Parti içindeki Süleyman Soylu sevgisini tamamen bitirip siyaset gündeminin dışına atmayı hedefliyorlar. Erdoğan Ailesi bu kez Süleyman Soylu’yu ‘benim çarşaflı bacıma, türbanlı bacıma işkence ettirdi’ diye onu yiyecekler. Sedat Peker dosyaları üzerinden de eleştiriler gelecek. Süleyman Soylu’yu siyaset gündeminin dışına atmayı hedefliyorlar.”

Adana’da Furkan Vakfı gönüllüsü 8 kişinin hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını protesto etmek için Furkan Hareketi Lideri Alparslan Kuytul’un bir parkta yapacağı basın açıklamasına gitmek isteyen aralarında kadınların da olduğu Furkan Hareketi gönüllülerine polisin cop, plastik mermi ve biber gazıyla saldırması büyük tepki çekmiş, 28 Şubat’ın yeniden canlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Furkan Vakfı gönüllülerini copla öldüresiye vuran ‘kırmızı montlu’ Güvenlik Şube Müdürü Ali Abdullah Baytok’un da aralarında bulunduğu işkenceci polislere İçişleri Bakanı Soylu sahip çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Önce görevden alınacak sonra kadınlara işkence yapan... Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Hindistan'da tribün çöktü

Hindistan'da tribün çöktü

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:42