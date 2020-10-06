Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü antivirüs yazılımcısı gözaltında /06 Ekim 2020 15:40

Ünlü antivirüs yazılımcısı gözaltında

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) vergi kaçakçılığı ile itham edilen ünlü antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya'da gözaltına alındı.

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Vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı bulunan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee, 3 Ekim'de İspanya'nın Barselona şehrinden İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalandı.

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına atıf yaptığı haberde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkartılan John McAfee'nin tutuklandığı kaydedildi.

BRİANS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

McAfee'nin 3 Ekim sabahı yanında iki kişiyle İstanbul'a gitmek üzere Barselona El Prat Havalimanı'na geldiği ve yapılan kimlik tespitinin akabinde gözaltına alındığı kaydedildi. 

Mahkemenin geçici tutuklama kararıyla McAfee'yi Brians Cezaevi'ne gönderdiği belirtildi.

İngiltere pasaportu taşıdığı ifade edilen McAfee, geçen temmuzda Dominik Cumhuriyeti'nde yatıyla seyahat ederken yakalanmış, ancak adli makamlarca serbest bırakılarak İngiltere'ye gitmişti.

ABD'de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyor.

McAfee'nin suçlu bulunması halinde azami 6 yıl hapis cezası alması bekleniyor.
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