Ünlü araştırmacı: Erdoğan siyasi hayatının en büyük hatalarından birini yaptı

MetroPOLL Araştırma Merkezi kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, İstanbul Sözleşmesi hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinde süren tartışmayı RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında değerlendirdi.





Sencar, İstanbul Sözleşmesi tartışmasında kadınların zafer kazandığını söylerken, "Erdoğan bu olandan son derece pişmanlık duyuyordur. Benim tanıdığım kadarıyla Erdoğan, bir yanlış yaptık kadınları muhalefette birleştirdik diyordur. Bence kadınlar bu konuda başarılı oldular, zafer kazandılar. Kadınlar muhalefet etmenin tadına vardılar." dedi.





"O METNE ABDURRAHMAN DİLİPAK ÖNCÜLÜK ETTİ"





Sencar şöyle konuştu: İktidarların ya da siyasi partilerin toplumun genelini etkileyen her davranışının altından mutlaka seçime yönelik bir amaç vardır. Bu oy verme davranışını etkileyip etkilemeyeceğine bakar iktidarlar. Tanıdığımız kadarıyla Erdoğan, bu konuda çok hassastır. Öne çıkan dini cemaatler bu konuda iktidardan böyle bir talepte bulunmuş olabilir. Oy gücü olduğunu varsaydığımız cemaatler ve gruplar Erdoğan’dan böyle bir ricada bulunmuş olabilir. Medyaya da intikal etti Abdurrahman Dilipak’ın da içinde bulunduğu bir takım ilahiyatçılar da bu konuda bir metin hazırlamışlar."





Sencar, “Erdoğan 'Halk bunu reddedelim diyorsa, çekilelim diyorsa çekiliriz' demişti. Erdoğan’ın bu sözü söylemeden önce kendi içerisindeki kadın seçmenleri ve kadın yöneticilerini dinlemediğini onlarla görüşme yapmadığını düşünüyorum. Erdoğan bu konuda acele davranmış olabilir." dedi.





SENCAR: SİYASİ HAYATINDAKİ EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİ





Sencar, "Bir şeyler yapma gayreti ve aceleciliğiyle acele girdiler bu işe ve bence Erdoğan siyasi hayatında önemli büyük hatalardan birisini yaparak kadınları bir araya getirdi. Kadınları muhalefet odağında birleştirdi. Hem kendi çevresindeki kadınları hem de karşıt çevrenin kadınlarını... Kadınlara ufuk ve alan açtı. Hangi siyasi görüşten olursa olsun kadınların bu toplumda sıkıntı çektiğini, zorluklar yaşadığını, kadınlara yönelik hem aile içinde hem sokakta ciddi şiddet olduğunu ve Cumhuriyet tarihinde görülmedik kadar kadın son yıllarda şiddetle öldürüldüler. Bu olaylar kadınlarda patlamaya hazır bir potansiyele ulaştı." diye konuştu.





"SONU HESAP ETMEDEN GİRİLMİŞ BİR YOL"





"Bu potansiyeli, ilahiyatçılar İstanbul sözleşmesinden çekilelim lafını gündeme getirince ki Dilipak'ta çok edepsiz bir şekilde her türlü nezaket kuralının dışına çıkıp hakarette bulunarak aslında kadınları bir araya getirdiler." diyen Sencar, "Şu anda Erdoğan bu olandan son derece pişmanlık duyuyordur. Benim tanıdığım kadarıyla Erdoğan, bir yanlış yaptık kadınları muhalefette birleştirdik diyordur. Bence kadınlar bu konuda başarılı oldular, zafer kazandılar. Kadınlar muhalefet etmenin tadına vardılar. Sokaklara dökülüyorlar ve aralarında pek çok başörtülü kadın var. İktidar çok yanlış bir ele oynadı. Sonunu hesap etmeden girilmiş bir şeyden şimdi nasıl çıkacaklarını düşünüyorlar sanıyorum." dedi.





"DİLİPAK DA PİŞMAN OLMUŞTUR"





Sencar, "AKP içerisinde milletvekili olanlar da karşı çıkıyor. Bence birden bire ne yaptık biz dediler. Din adamları da biz herhalde mayınlı alana girdik deyip geri çekildiler. Dilipak da o söylediği sözlerden dolayı büyük olasılık pişman olmuştur. İktidarın önümüzdeki günlerde bu konudan bir şekilde sıyrılıp geri çekileceğini, ya da zamana bırakacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.