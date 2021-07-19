Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü aşçı korona nedeniyle iflas etti /19 Temmuz 2021 18:14

Ünlü aşçı korona nedeniyle iflas etti

Almanya’nın çok yıldızlı ünlü aşçısı Alfons Schuhbeck’in korona pandemisi nedeniyle iflas ettiği duyuruldu. Ünlü aşçı parti servisi ve lüks restoranları ile yüzlerce kişiye iş imkânı sağlıyor, dünya yıldızlarını ağırlıyordu.

SHABER3.COM

KORONA pandemisi nedeniyle iflas açıklayanlara Almanya’nın dünyaca tanınmış Michelin yıldızlı ünlü aşçıcı Alfons Schuhbeck de eklendi. “İflastan başka çarem kalmadı” diye açıklamada bulunan 72 yaşındaki ünlü aşçı, “Verilen yardım sözleri yerine getirilmedi. Kendi imkânlarımla buraya kadarmış. Üzülerek son adımı atmak zorunda kaldım” dedi.

AŞÇILIK OKULU VAR
Başta Münih olmak üzere çok sayıda lüks restoranı bulunan Alfons Schuhbeck, Almanya’da ilk defa büyük çadırlarda yemekli şovlar yaparak dünyaca tanınır hale gelmişti. Aynı zamanda aşçılık okulu bulunan Schuhbeck, televizyonlardaki yemek prgramlarının aranan yüzlerinin başında geliyordu. Bayern Münih futbol takımının yemek servisini de yapan ünlü aşçı, kendi adını taşıyan dondurma ve baharat markasının da sahibiydi.

‘AYAKTA KALMAYA ÇALIŞACAĞIM’
İflasa rağmen Münih’teki iki restoranını açık tutmaya çalışacağını belirten Schuhbeck, “Daha önce de krizler yaşadım. Ancak bu başka çıktı. Buna rağmen ayakta kalmaya gayret edeceğim” dedi. İflas başvurusunun Münih mahkemesince resmileştiği duyuruldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü aşçı korona nedeniyle iflas etti Sonraki Haber >>

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:23:25