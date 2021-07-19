Ünlü aşçı korona nedeniyle iflas etti

KORONA pandemisi nedeniyle iflas açıklayanlara Almanya’nın dünyaca tanınmış Michelin yıldızlı ünlü aşçıcı Alfons Schuhbeck de eklendi. “İflastan başka çarem kalmadı” diye açıklamada bulunan 72 yaşındaki ünlü aşçı, “Verilen yardım sözleri yerine getirilmedi. Kendi imkânlarımla buraya kadarmış. Üzülerek son adımı atmak zorunda kaldım” dedi.





AŞÇILIK OKULU VAR

Başta Münih olmak üzere çok sayıda lüks restoranı bulunan Alfons Schuhbeck, Almanya’da ilk defa büyük çadırlarda yemekli şovlar yaparak dünyaca tanınır hale gelmişti. Aynı zamanda aşçılık okulu bulunan Schuhbeck, televizyonlardaki yemek prgramlarının aranan yüzlerinin başında geliyordu. Bayern Münih futbol takımının yemek servisini de yapan ünlü aşçı, kendi adını taşıyan dondurma ve baharat markasının da sahibiydi.





‘AYAKTA KALMAYA ÇALIŞACAĞIM’

İflasa rağmen Münih’teki iki restoranını açık tutmaya çalışacağını belirten Schuhbeck, “Daha önce de krizler yaşadım. Ancak bu başka çıktı. Buna rağmen ayakta kalmaya gayret edeceğim” dedi. İflas başvurusunun Münih mahkemesince resmileştiği duyuruldu.