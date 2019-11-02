Ünlü ayakkabı firması konkordato ilan etti









Ümit Türk’ün Sözcü’de yer alan haberine göre, Türkiye’de 130 mağazası bulunan Kemal Tanca markası da konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Markanın sahibi Tamer Tanca, avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Dün talebi değerlendiren mahkeme, başvuru tarihinden itibaren 90 günlük süreyi aşıp aşmadığı, ibraz edilen mali tablo ve belgelerin mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği ve konkordato talep eden davacıların (markanın) borçlu olduğu kişilerin sayısı ile konkordatoya tabi borç miktarının tespiti konularında dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.





Konkordato için rapor bekleniyor

Mahkeme geçici konkordato talebinin en kısa sürede değerlendirilip sonuçlanması için bilirkişiye bir günlük süre içinde ön rapor tanzim etmesine, gelen rapor doğrultusunda da konkordato için geçici mühlet verilip verilmeyeceğine karar verdi.