Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Bankadan dolar/TL tahmini: '20 seviyesini görebilir' /01 Haziran 2022 10:30

Ünlü Bankadan dolar/TL tahmini: '20 seviyesini görebilir'

Danske Bank analistleri risklerin yukarı yönlü olduğunu vurgulayarak dolar/TL'nin 12 ay içinde 20 seviyesini görebileceğini öngördü.

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Danimarka merkezli çok uluslu finans devlerinden Danske Bank analistlerine göre artan stagflasyon endişeleri ile birlikte sıkılaşan finansal koşullar ve para politikalarında değişiklik beklentisinin bulunmaması Türk lirasının dolara karşı zayıflamaya devam etmesine neden olacak. Kurum 12 aylık süre içinde Dolar/TL ’nin 20 seviyesine çıkacağını öngördü.

Bloomberg HT'deki habere göre, aralarında Antti Ilvonen ve Minna Kuusisto’nın da olduğu Danske Bank analistleri tarafından hazırlanan, 31 Mayıs tarihli ve “Türkiye ve Türk lirası için ‘kusursuz fırtına’ an meselesi” başlıklı raporda, “Bununla birlikte, Türk lirasını son aylarda destekleyen politikaların etkisini kaybetmeye başlamasıyla Türk lirası ile ilgili risklerin daha da aşağı yönlü olduğu, kurun daha da yükselmesi riski bulunduğu” değerlendirmesine yer verildi.

Raporda özellikle kur korumalı mevduatın (KKM) Türk lirasının hızlı şekilde değer kaybetmesi halinde Türkiye ekonomisini mali bir bunalımla baş başa bırakabileceği belirtildi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK"
Raporda “KKM’nin bir sonraki turunun vadesi Haziran'da dolacak ve Türk lirasının son dönemde değer kaybetmesine ve nominal getirilerin yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin üzerinde olmasına karşın muhtemelen yatırımcılar çift haneli negatif reel getiriler nedeniyle hayal kırıklığına uğrayacak” değerlendirmeleri yer aldı.

Analistler şirketlerin yüksek dış borcunun küresel finansal koşulların sıkılaştığı bir ortamda ilave zorluklara neden olduğuna da dikkat çekti.
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