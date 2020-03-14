Samanyolu Haber /Spor / Ünlü basketbolcu: Türkiye Ligi'nin neden hala oynandığını anlayamıyorum /14 Mart 2020 11:50

Ünlü basketbolcu: Türkiye Ligi'nin neden hala oynandığını anlayamıyorum

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Shane Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde maçların oynanmaması gerektiğini belirtti.

SHABER3.COM

Larkin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgınının üstesinden gelmekle sorumlu insanlara kesinlikle saygısızlık yapmak istemem ancak dünyadaki diğer ligler ertelenmiş ya da askıya alınmışken Türkiye Ligi'nin neden hala devam ettiğini anlayamıyorum. Maçların seyircisiz oynanmasının durumu daha güvenli yaptığını anlıyorum ancak bu yeterince güvenli değil. Bir basketbolcu olarak sahada rekabet etmekten daha çok keyif aldığım hiçbir şey yok ancak virüsün yayılmasıyla risk eskisine göre daha büyük. Bu yüzden bu maçları oynamaya değmez. Bu, tamamen benim düşüncem ve birçok oyuncunun benimle benzer fikirde olduğunu biliyorum. Birinci öncelik olarak herkesin güvenliğini istiyorum. Virüs, daha fazla kontrol altına alınana ya da daha iyi anlaşılana kadar liglerin ertelenmesi ya da askıya alınması gerektiğine inanıyorum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü basketbolcu: Türkiye Ligi'nin neden hala oynandığını... Sonraki Haber >>

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:10:58