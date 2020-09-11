Samanyolu Haber /Sağlık / Ünlü bilim dergisinden kritik uyarı /11 Eylül 2020 19:50

Ünlü bilim dergisinden kritik uyarı

Yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra tedavi olanların virüse karşı bağışıklığının bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçtiği belirtildi.

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 "Science Focus" internet sitesinin, Çin'in Nancing Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, uzmanlar Kovid-19'u hafif atlatan 19 kişi ve ağır geçiren 7 hastayı belirtilerin ilk görüldüğü tarihten itibaren 7 hafta boyunca takip etti. Hastaların yüzde 80,7'sinde Kovid-19'a karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştiği saptandı.

Araştırmada Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen kişilerin ürettikleri antikorların virüsü nötralize edici etkisinin 3 ila 4 hafta sonra hızla düşüşe geçtiği tespit edildi.Araştırmacılar bu bilginin Kovid-19'a karşı etkili tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Çalışmanın sonuçları "PLOS Pathogens" dergisinde yayımlandı.Daha önce İngiltere'de yapılan bir çalışma, Kovid-19'u yenerek edinilen bağışıklığın birkaç ay etkili olduğunu ortaya koymuştu. 
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