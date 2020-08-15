Samanyolu Haber /Spor / Ünlü bisikletçi 30 metreden aşağı uçtu! /15 Ağustos 2020 20:41

Ünlü bisikletçi 30 metreden aşağı uçtu!

Il Lombardiya yarışında mücadele eden genç bisikletçi Remco Evenepoel şoke eden bir kaza yaşadı.

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

İtalya'da düzenlenen Il Lombardiya yarışında mücadele eden genç bisikletçi Remco Evenepoel bitişe 40 metre kala köprüden aşağıya düşen Evenepoel hastaneye kaldırıldı.

Deceuninck-Quick Step sporcusu yarışın en yüksek tırmanışı olan Colma di Sormano’dan inen grupla beraber hareket ettiği sırada köprüden aşağıya düştü.

Yarışta dördüncü sırada yer alan genç bisikletçi, köprünün duvarına çarptıktan sonra yaklaşık 30 metreden aşağıya yuvarlandı. 

Sağlık görevlileri Evenepoel’e anında müdahale ederken, Belçikalı sporcunun bilincinin yerinde olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Daha önce Polonya Turu ve Volta a Burgos’u kazanan genç sporcu, bisiklet sporunun en umut veren isimleri arasında yer alıyor.

TAKIM ARKADAŞI JAKOBSEN DE KAZA GEÇİRMİŞTİ

Evenepoel’in takım arkadaşı Fabio Jakobsen de geçen hafta düzenlenen Polonya Turu’nda büyük bir kazaya karışmıştı.

Hastaneye kaldırılan Jakobsen komaya girmiş ve yüzünden estetik ameliyat olmuştu.
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