Ünlü boksörden şoke eden mesaj!

SAMANYOLUHABER- Almanya'da ikamet eden Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın kişiler tarafından tehdit edildiğini belirten videolar yayınlamıştı.





Bugün şahsi Twitter hesabında kendisine yönelik suikast girişimini ifşa etti.





"Sabah sabah rahatça bir kere yolculuğa çıkayım diyorum. Sağ olsun komşu demese ben kontrol etmeyeceğim." diyen Arık, "Komşum 'Ünal, akşam arabanın önünde dört kişi duruyordu' dedi. Baktık sadece sol ön tekeri gevşetmişler." dedi.





Boksör Ünsal Arık, sosyal medyada AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için tehditler aldığını belirtmişti.





Yer yer gözleri dolan Arık kendi imkânları ölçüsünde tedbir alacağını aktardı: "Artık anlaşılan bunların istediği benim canım. Bilmiyorum arkadaşlar. Bazı alışveriş konuları var onları alacağım zor dönem için. Her zaman yanınızda bulunması gereken şeyleri alacağım. Ya onlar ya ben!" ifadelerini kullandı.





EVİNİN ÖNÜNE MERMİ BIRAKMIŞLARDI





Arık daha önceki mesajında şunları kaydetmişti: "Evimin önünde kurşun bıraktığınız mesajı aldık. Telefon numaramı da bulmuşsunuz. Şimdi konuştuk tehdidi aldık. Ben Ünsal Arık yarın bir gün öldürülürsem bilin ki bunu Tayyipçiler yaptı. Çünkü arayan kişi belli."







"HAK, HUKUK VE ADALET İÇİN MÜCADELE VERİYORUM"





Arık, “Evet, çok sık tehdit alıyorum. En çok da sosyal medya üzerinden. Ancak onları çok da fazla ciddiye almıyorum.” diyen Arık, “Hak, hukuk, adalet ve insan hakları için mücadele veriyorum. Bu sebeple korkum yok. Kimse beni parayla satın alamaz. Şerefimi ve namusumu sokakta bulmadım. Henüz şikâyet etmedim. Gözlerim sokaklarda, bekliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.