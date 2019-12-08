Samanyolu Haber /Ekonomi / Gece yarısı kimler kurtarıldı? /08 Aralık 2019 23:40

Gece yarısı kimler kurtarıldı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Vakıfbank hisseleriCumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine'ye devredildi. Uzmanlar hükümetin bu şekilde bankanın tahsil edemediği milyarlarca lira kredinin üzerine sünger çekeceğini iddia ediyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Vakıfbank hisselerini batık kredilerin faturasını vatandaşın sırtına yıkmak için Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine'ye devredildi. 

Bankacılık gibi şeffaf olması gereken bir sektörde gece yarısı kararnamesi ile mülkiyet devrinin yapılamayacağını belirten eski borsacı Nasrulllah Ayan, “Vakıfbank üzerinde yapılan anlaşma zaten etik olarak doğru değil. Vakıf geleneğine dokunursanız padişah bedduası bile alırsınız." dedi. 

HİSSE ALAN YATIRIMCI MAĞDUR EDİLDİ

Vakıfbank'ın hisselerinin bir kısmının Borsa İstanbul'da işlem gördüğüne işaret ederek, "Bu halka arz edilmiş bir şirket. Şimdi 9,4956 TL’den el değiştirdi. Borsa fiyatı ise 5,10 TL. Burada bir çağrı yapılması gerekiyordu. Diğer ortaklara da ‘buyrun satın’ diyebilmeleri gerekiyordu.” ifadelerini kullandı. 

Ayan, bankanın borçları için de şu yorumu yaptı: "250 milyar liraya yakın bir kredi var Vakıfbank’ın bünyesinde. Bu kredi kime verilmiş? Hangi vadeyle verilmiş? Son dönemde kamu bankalarında bu büyük kredilerin dönmediğini karşılığında bankanın AVM, plaza sahibi olduğunu görüyoruz."

RS FM’de Fotoğrafın Tamamı programına katılan eski yatırımcı ve borsacı Nasrullah Ayan, Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devri, Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması ve olası erken seçim senaryolarını Ahu Özyurt’a yorumladı.

AYAN: "NEREDEN PARA BULURUZ" EKONOMİSİ BU

Nasrullah Ayan, 2019’un Merkez Bankası kaynaklarının çok yoğun kullanıldığı bir dönem olduğunu vurguladı. 90 milyar liraya yakın paranın TCMB'den bütçeye aktarıldığını, yeniden değerleme hesabının da 20 milyar lira eksildiğine dikkat çekti.

"2020’de böyle bir para yok. İmar affı yok, bedelli askerlik yok." diyen Ayan, "Bir kerelik gelirlerle nereden para buluruz sorusunda yanıt aranıyor. Bir de kredi vermeleri lazım. Onun için de tek kaynak Vakıfbank’ı Hazine’ye bağlamakta buldular." dedi.

“YENİ PARTİLER SEÇİMİ ZORLAYACAK”

Merkez Bankası'nı İstanbul’a taşımakla İstanbul’un Finans Merkezi olamayacağının altını çizen Nasrullah Ayan, kararı "İstanbul’daki bazı inşaat gruplarını kurtarma hamlesi" diye yorumladı.

Ayan, "Termik santral vetosu da bana seçim işareti gibi geldi. Ama Babacan ve Davutoğlu’nun kuracağı iki parti de seçimi zorlayacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
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