Profesör balkondan dehşet saçtı!

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, oturduğu evin balkonundan etrafa ateş açtı. Gözaltına alınan Prof. Aydıntuğ, ifadesinde, “Koronadan dolayı psikolojim bozulmuştu.” dedi.





Aydıntuğ’un kızı Başak Aydıntuğ ise 2008’de annesi Prof. Dr. Ayşe Olcay Tiryaki’yi boğazını keserek öldürmüştü.





Önceki akşam saat 23.00 sıralarında Ankara Çankaya’da Prof. Dr. Semih Aydıntuğ'un evinin balkonundan çevreye rastgele ateş açmaya başladı.





POLİS OTOSUNU DELİK DEŞİK ETTİ







Komşularının haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi.





Prof. Aydıntuğ, ikna çabalarına mukabil polis ekiplerine ateş açmaya devam etti. Polisin “Teslim ol” çağrısına karşılık ateş açmaya devam eden profesör, içinde ekiplerin olmadığı iki polis taşıtını hedef alarak ateş etti.





Evinin balkonundan rastgele ateş eden Profesör Semih Aydıntuğ polis otolarını delik deşik etti.





7 SAATTE İKNA EDİLDİ





Uzun süre yapılan “ikna” çalışmalarına rağmen Prof. Dr. Aydıntuğ’un ateş açmaya devam etmesi üzerine bölge güvenlik çemberine alındı.





Profesörün bulunduğu apartmanda ikamet edenler güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yaklaşık 7 saatlik ikna çalışmasının ardından Prof. Dr. Aydıntuğ, gözaltına alındı.





Profesörün, alkollü olduğu ve ayakta durmakta bile güçlük çektiği belirlendi. Evinde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek, bir tabanca ile 300’e yakın fişek ve mermi bulundu.





AYDINTUĞ: OLAYI HATIRLAMIYORUM





Hürriyet'in haberine göre Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, Emniyet’te verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Evde tek başımaydım. Evde bulunan dağcı kazmasıyla, eşyaları kırmaya başladım. Silahla ateş açma olayını ben yaptım, ancak yaptığım anı bile hatırlamıyorum. Hiçbir yeri kasıtlı olarak hedef almadım, bunu yaparken kendimde değildim. Psikolojim, son zamanlarda Koronavirüs sebebiyle kaybettiğim hastalarım ve meslektaşlarıma üzülmem sebebiyle bozulmuştu. Yaşananlardan dolayı çok üzgün ve pişmanım.”





KIZI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ





Prof. Dr. Aydıntuğ’un kızı Başak Aydıntuğ, 24 Mart 2008’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan annesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aydıntuğ’u boğazını keserek öldürmüştü.





“Müebbet hapis” cezası alan ve halen cezaevinde bulunan Başak Aydıntuğ, ifadesinde cinayeti bir şahsın yönlendirmesiyle işlediğini belirterek, “Bu şahısla bir süre boğuştuk, boğazım ve vücudumda bulunan yaralar bu sırada oldu.” demişti.



