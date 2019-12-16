Ünlü Ceza Hukukçusu İzzet Özgenç'ten AYM'ye tepki









AYM’ye yapılan başvuruda, başvurucu mal varlığına hukuksuz bir şekilde el konulduğunu belirtiyor. AYM süreci özetleyerek başvurucuyu haklı bulan bir karar yayımlıyor. Anayasa’nın 35. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmediyor.









Bu kararı sosyal medya hesabı twitterdan 3 sayfalık makale ile değerlendiren Özgenç suçtan elde edildiği kesin delillerle ispatlanmamış varlıkların müsadere edilemeyeceğini açıklıyor.





Kararda eksikliklerin bulunduğunu belirten Özgenç, şunları söylüyor: “Söz konusu başvuruda kişi mahkumiyet kararı alınmıştır. Fakat el koyma kararından, kararın konusu olmayan malvarlığı değerlerinin somut bir suçla ilişkisi kurulamamıştır. Hatta, şüphelinin bütün malvarlığı ile ilgili olarak elkoyma kararı verilmiştir. Oysa bir marvarlığı değerine elkonulabilmesi için;





-Soruşturma ve kovuşturma konusu suç bakımından delil değerinin olması,





-Soruşturma ve kovuşturma konusu suçun işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olması ya da bu suçun konusunun oluşturması,





-Soruşturma ve kovuşturma konusu suçun işlenmesi araç olarak kullanılmış olması hususularından somut şüphelerinin bulunması gerekir.





Anayasa Mahkemesinin kararında bu hususlara işaret etmemesi, önemli bir eksikliktir.”

Sosyal Medya hesabından Özgenç'e cevap veren Akın İpek: “Suçtan elde edilmediği ispatlanmış varlıklara müsadere isteyen yargı mensuplarına bunu nasıl anlatacağız” dedi



