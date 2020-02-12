Ünlü ceza hukukçusundan yeni yasa tasarısı ile ilgili itiraz: Çözüm değil öteleme





Prof. Dr. İzzet Özgenç, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü mevcudunu azaltmaya yönelik olarak hazırlanan kanun teklifi taslağının, sorunu çözme değil, öteleme özelliği taşıdığını söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Özgenç, “Türkiye, ceza infaz kurumlarının kapasite ve doluluk oranları itibarıyla “örnek” ülkeler olan ABD ve Rusya ile mukayese edilebilir bir ülke olma “başarısı”nı göstermiştir. Bu nedenledir ki Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü sayıları ile ilgili istatistikî bilgileri bir yıldır yayımlamamakta ve kamuyla paylaşmamaktadır. İnfaz kurumlarının mevcudunun azaltılmasına yönelik olarak bugüne kadar çıkarılan bütün kanunlar, toplumda “af” izlenimi oluşturmuştur ve hiçbirinin sorunu çözme yönünde bir etkisi olmamıştır 2019 sonu itibarıyla, Türkiye’de, infaz kurumlarında bulunmamakla birlikte, şüpheli, sanık veya hükümlü sıfatını taşımaları dolayısıyla 533 bin 889 kişi “denetimli serbestlik tedbiri” uygulamasına tabidir. Bakanlığın, bugünkü teşkilât ve personel yapısı itibarıyla, bu denetimi efektif bir şekilde yapma imkânı bulunmamaktadır. Çözümsüz sorun yoktur; ancak, bunun için toplum olarak, kolektif ve özellikle samimî çalışmalara ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.