Ünlü çizgi filmlerde silah bırakma kararı!

ABD'de George Floyd’un polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybetmesi sonrası başlayan gösteriler tüm hızıyla sürüyor. Irkçılık tartışmalarının zirve yaptığı ülkede dizi ve filmlerdeki şiddet unsurları da kamuoyunun gündeminde.





Warner Bros’un Looney Tunes çizgi film serisindeki karakterler de şiddet ögelerini azaltmak için silah bırakmaya hazırlanıyor. Çizgi filmlerin yapımcılarından Peter Browngardt, New York Times’a verdiği demeçte, "Silah kullanmayı bırakacağız. TNT ve Acme gibi çizgi film şiddeti yapabiliriz" diye konuştu.





Bu açıklamaya göre Türkiye’de de uzun süre yayınlanan Bugs Bunny çizgi filminde, Yosemite Sam ve Elmer Fudd gibi karakterler televizyon dünyasının en ünlü tavşanının peşinden koşarken, bundan böyle silah kullanmayacak.





Çizgi filmin yeni versiyonlarında silah yerine tırpan kullanılacak.