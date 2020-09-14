Ünlü Demokrat senatörden uyarı: “Biden’ın zaferi garanti değil”





Sanders, Biden’ın izleyeceği politikaları daha iyi anlatamaması, Latin seçmenlere ulaşmak için daha fazlasını yapmaması durumundaTrump’a karşı kaybetme riski olduğunu belirtti.





MSNBC’ye konuşan Sanders, Biden’ın ekonomik politikası hakkında yeterince fazla konuşmadığını kaydetti.





Biden’ın kazanmak için çok iyi bir durumda olduğunu kaydeden Sanders ancak kampanyanın sadece Trump’ın arkasından gitmek olmaması gerektiğini söyledi.



