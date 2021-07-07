Ünlü deprem profesörünün ‘uçan araba’ isyanı

İsabetli deprem analizleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Prof Dr Naci Görür sosyal medyada farklı bir konuyla gündemde.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ‘Uçan araba’ müjdesine isyan eden Görür, “Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor ‘Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak’ diye. Dayanamayıp yazıyorum. İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak…” dedi.









Türkiye’nin bilim dünyasındaki yerine atıfta bulunan Görür, “Dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru. Sevgiyle” diye konuştu.









Bakan Varank konuşmasında “Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız” demişti.