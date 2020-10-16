Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Deprem uzmanından önemli uyarı /16 Ekim 2020 09:08

Ünlü Deprem uzmanından önemli uyarı

3.2 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" dedi.

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.


3.2 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" dedi.

'DEPREM BEKLEDİĞİMİZ FAY ÜZERİNDE'

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 3.2 büyüklüğündeki depremi Twitter hesabından yorumlarken, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bugün Marmara'da meydana gelen 3.2'lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara'da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici."
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