Samanyolu Haber /Medya / "Sansüre hayır" dedi, istifa etti /09 Aralık 2019 12:12

"Sansüre hayır" dedi, istifa etti

Haber dergisi Newsweek muhabiri Tarık Haddad, Doğu Guta'da Duma'da kimyasal silah saldırısı yaşandığına dair raporun kasıtlı olarak çarpıtıldığını gösteren belgelerin sızdırılmasına dair hazırladığı haberi editör tarafından yayımlanmayınca istifa etti.

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Kimyasal silah kullanıldığına dair raporunun kasıtlı olarak çarpıtıldığını gösteren e-posta sızıntısı hakkındaki haberi yayımlanmayan Newsweek muhabiri istifa ettiğini açıkladı.
  
Newsweek muhabiri Tarık Haddad, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW), Suriye'nin Doğu Guta şehrinde (Duma) kimyasal silah saldırısı yaşandığına dair raporunun kasıtlı olarak çarpıtıldığını gösteren kurum içi e-postalardan hareketle hazırladığı haberi editör tarafından yayımlanmayınca istifa etti.

EDİTÖR HABER DEĞERİ TAŞIYAN İFŞAATI YAYIMLAMADI

Haddad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sızdırılmış OPCW belgesi hakkında haber değeri taşıyan ifşaatı yayımlama girişimlerimin hiçbir geçerli gerekçe olmadan reddedilmesinin ardından Newsweek'ten istifa ettim." ifadelerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre; Haddad, paylaşımında şunları söyledi: "Gerçekten de doğru olmasına rağmen, ABD hükümeti için rahatsız edici olan bilgilerin kaldırıldığı başka bir vakadan elde edilen kanıtlara ek olarak, hikayeyi ne şekilde örtbas ettiklerine dair kanıtlar topladım."

TARIK HADDAD: TEHDİT EDİLDİM

Haddad, editörüne sızıntı hakkındaki haberinin niçin yayımlanmadığını sorduktan sonra hakkında yasal işlem başlatılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

Tarık Haddad, Newsweek editörünü haberine sansür uygulamakla itham etti.

Haddad'ın istifa kararı, başta Suriye'ye askeri müdahaleye gerekçe olarak sunulan kimyasal saldırı iddialarına karşı muhalif tutumuyla öne çıkan Mail on Sunday yazarı Peter Hitchens olmak üzere önde gelen gazetecilerden övgü aldı.

WikiLeaks, önceki haftalarda yaptığı ifşaatında ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki hava saldırıları hakkında OPCW tarafından yapılan soruşturmaların çarpıttığını ortaya koymuştu.

WikiLeaks'in yayımladığı e-postanın içeriğine göre OPCW uzmanı, çalışma arkadaşlarının Duma'daki saldırılar hakkındaki bilgileri kasıtlı olarak çarpıttığını ve araştırma ekibinin Batılı güçlerin saldırısı sonrası sahada elde ettiği bulguları değiştirdiğini belirtmişti.

ŞAM'I SUÇLAYAN MEDYA KURULUŞLARI BELGELERİ GÖZARDI ETTİ

Sızıntı, geçen yıl saldırıdan dolayı Şam'ı suçlamak için ağız birliği yapan Batılı medya kuruluşlarının neredeyse tamamı tarafından gözardı edildi.
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