Ünlü dergiye ağır suçlama!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım 2020'de Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak seçilen siyahi ve Asya kökenli Kamala Harris’in moda dergisi Vogue tarafından kapağa taşındı.





Ancak Vogue kapağında yer alan Harris fotoğrafına “cilt beyazlaştırma” tekniğinin uygulandığı iddia edildi.





"İNSANLARIN RENKLERİ İLE UĞRAŞMAYIN"





İkinci fotoğraftaki "profesyonel" duruş yerine Harris'in daha acemi göründüğü fotoğrafın kapakta kullanılmasının maksatlı olduğu eleştirisi de yöneltildi.







Kapak ile alakalı sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı. Kullanıcılar, Vogue dergisine, “Lütfen renkli insanları böyle göstermeyi bırakın!” diye tepki gösterdi.





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