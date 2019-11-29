Ünlü deri markası zorda

Ayakkabı sektöründeki iflas ve konkordato sarsıntısı deri sektörünün önde gelen markalarından Matraş'ı da vurdu. İmalatı durdurup, fason imalata geçerek mali zorlukları aşmaya çalışan Matraş'ın bu teşebbüsü de sonuçsuz kaldı.





Firma küçülmeye ve mağaza kapatmaya başladı. İddiaya göre mağazaların ve internet sitesinin kapatılması Matraş'ın içine düştüğü mali krizin vahim boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor.





ARTAN MALİYETLER MALİ BÜNYEYİ BOZDU





Firmanın ticari faaliyetlerini durdurduğu, hatta iflas ettiği iddia ediliyor. Kira bedelleri başta olmak üzereartan maliyetlerin şirketi zora soktuğu belirtiliyor.





Ekim ayında İstanbul Akasya Alışveriş Merkezi (AVM) bulunan mağazasını kapatan firmanın matras.com üzerinden kurumsal sayfasına girildiğinde, “Sitemizi yeniliyoruz, yakında görüşmek üzere.” yazan bir notla karşılaşılıyor.





Sayfada 5 Aralık 2019’da Genel Kurul'un toplanacağına dair duyuru yer alıyor.





Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan duyuruyu web sitesine koyan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Arif Matraş görünüyor.





DERİ SEKTÖRÜNÜN ÖNCE MARKALARINDAN BİRİ OLDU





Arif Matraş, şirketin kurucusu olan ve deri sektörünü dünyaya tanıtan Hakkı Matraş’ın kardeşi.





İşadamı Hakkı Matraş (sağdan 2'nci) "deri sektörünün duayeni" diye nitelendiriliyor.





1947’de Mercan’daki atölyesinde cüzdan yaparak işe başlayan Hakkı Matraş, ilkleri imza atmıştı. 1988’de ilk AVM mağazacılığını başlatmıştı. Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi Galleria’da açtığı mağazayla tüm sektörü peşinden sürüklemişti.







Üretimin yüzde 90’ından fazlasını ihracata yönlendirerek dünya devlerinin tedarikçisi oldu.





Prada, Miu Miu gibi dünya markaları için çanta, cüzdan ve ayakkabı imal etti.





Para dergisinin haberine göre sosyal medyada markadan şikâyetçi tüketiciler, “Matraş Mağdurları” isimli grup teşkil etti.



