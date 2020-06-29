Ünlü Doktordan kritik açıklama: Salgın en az 12 ay devam edecek

Amerika'daki iki eyalet haricinde birçok eyalette vaka sayısının artış göstermesiyle birlikte Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü Başkanı Dr. Ashish Jha açıklamalarda bulundu. Harvard Global Sağlık Enstitüsü’nün başkanı Dr. Ashish Jha’a göre, zorunlu maskeler ve sosyal mesafeler gibi corona virüsü güvenlik önlemlerinin 12 ay daha kalması gerekebilir.





2 YIL DAHA SÜRECEK





Öte yandan Minnesota’dan yapılan bir araştırma raporunda da salgının süreci ile ilgili öngörüler yayınlandı. Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Politikaları Merkezi’nde yapılan başka bir araştırma raporunda da mevcut corona virüsü salgınının iki yıl daha devam edebileceği belirtiliyor.





Amerika'da bazı eyaletlerde corona virüsü vakalarının sayısı artmakla kalmıyor, hızlanıyor. Bazıları bu artışın test sayısının artmasına bağlıyor ama araştırmalar bu argümanı doğrulamıyor.