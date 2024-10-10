Samanyolu Haber /Gündem / Liste kabarıyor: Ünlü dondurmacı yüzde 100 keçi sütlü diyerek kandırmış /10 Ekim 2024 20:37

Liste kabarıyor: Ünlü dondurmacı yüzde 100 keçi sütlü diyerek kandırmış

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünleri listesi her geçen gün büyüyor. Lokantalardan marketlere kadar pek çok işletmenin yer aldığı bu listede tüketiciler 'Ben neler yiyorum?' diye düşünmekten kendilerini alamıyor. Son zamanlarda gündeme gelen köfteci skandallarının ardından 'Yüzde 100 keçi sütlü dondurma' iddiasında bulunan Tekin Usta Dondurma'nın aslında keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı.

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Son günlerde yaşanan köfteci skandalları, gıda güvenliğine dair endişeleri derinleştirdi. Bu bağlamda, 'Yüzde 100 keçi sütlü dondurma' iddiasında bulunan Tekin Usta Dondurma'nın gerçekte keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı.

TANINMIŞ MARKALARIN İSİMLERİ LİSTEYE EKLENİYOR

Bakanlık, taklit ve tağşiş ürünleri listesi yayımlamaya başladığından beri halk bu duruma şaşırıyor. Gıda ürünlerinin içeriklerini kontrol eden bakanlık birçok tanınmış markanın ismini bu listeye eklemeye devam ediyor.

İNEK SÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Tekin Usta Dondurma, keçi sütü ile dondurma ürettiğini savunurken gerçekte inek sütü kullandığı belirlendi. Bakanlık, firmanın ürettiği yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmayı incelediğinde yalnızca inek sütü tespit etti.

FİYATI DA DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca, Tekin Usta Dondurma'nın ürünlerini 75 liradan satması da gözlerden kaçmadı.


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