Liste kabarıyor: Ünlü dondurmacı yüzde 100 keçi sütlü diyerek kandırmış

Son günlerde yaşanan köfteci skandalları, gıda güvenliğine dair endişeleri derinleştirdi. Bu bağlamda, 'Yüzde 100 keçi sütlü dondurma' iddiasında bulunan Tekin Usta Dondurma'nın gerçekte keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı.





Bakanlık, taklit ve tağşiş ürünleri listesi yayımlamaya başladığından beri halk bu duruma şaşırıyor. Gıda ürünlerinin içeriklerini kontrol eden bakanlık birçok tanınmış markanın ismini bu listeye eklemeye devam ediyor.





Tekin Usta Dondurma, keçi sütü ile dondurma ürettiğini savunurken gerçekte inek sütü kullandığı belirlendi. Bakanlık, firmanın ürettiği yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmayı incelediğinde yalnızca inek sütü tespit etti.





Ayrıca, Tekin Usta Dondurma'nın ürünlerini 75 liradan satması da gözlerden kaçmadı.









