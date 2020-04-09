Ünlü düşünür Chomsky'ye göre koronavirüs sonrası iki kriz kapıda

Covid-19 pandemisi nedeni ile Arizona’da kendisini izole eden ünlü düşünür Noam Chomsky, Yunan partisi MeRA 25’e ait televizyona verdiği demeçte pandemiden sonra insanlığın nükleer savaş tehdidi ve küresel ısınma gibi iki büyük küresel sorun ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.





Pandeminin ciddi sonuçları olacağını söyleyen Chomsky, fakat bu krizin geçici olacağını ve insanlık için asıl sorunların nükleer savaş ve küresel ısınma olacağının altını çizdi.





Sputnik'in aktardığına göre 91 yaşındaki filozof, “Koronavirüs pandemisi oldukça ciddi, fakat insanlık tarihinde olup biten her şeyden çok daha kötü olan iki muazzam tehditle karşı karşıya olduğumuzu belirtmek gerekir” dedi ve ekledi:





NÜKLEER SAVAŞ TEHDİDİ





“Bunlardan biri giderek artan nükleer savaş tehdidi, diğeri ise elbette ki artan küresel ısınma tehdidi. Koronavirüsün sonuçları korkunç olabilir, fakat ardından iyileşme olacak. Fakat diğer iki tehdit önlenmezse bu bizim sonumuz olur.”









Chomsky’ye göre koronavirüs krizi ile başa çıkmak için askeri seferberliğe benzer bir durum gerekecek, pandeminin üstesinden gelindikten sonra ise ya aşırı derecede otoriter ve şiddetli devletler, ya da kişisel kazancın değil, insanların ihtiyaçlarının önde geleceği, toplumun daha insani koşullarla radikal bir şekilde yeniden yapılandırılması gibi seçenekler olacak.





ABD’nin, İran ve Küba gibi ülkelere yaptırım uyguladığı zaman ‘ayak işleri yapan çocuk rolünde olan’ Avrupa ile birlikte tüm diğer ülkelerin peşinden geldiği tek ülke olarak büyük bir güce sahip olduğuna dikkat çeken düşünür, şöyle konuştu:





“Bu ülkeler ABD’nin yaptırımlarından nasibini alıyor, bugünkü koronavirüs krizinin en ironik unsurlarından biri ise, Küba’nın Avrupa’ya yardım ediyor olması. Almanya Yunanistan’a yardım edemiyor, fakat Küba Avrupa ülkelerine yardım edebilir. Akdeniz’deki binlerce göçmen ve sığınmacının ölümünü de eklersek, Batı’daki medeniyet krizi gerçekten şoka uğratıyor.”