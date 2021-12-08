Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü ekonomi yazarı sordu: Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük? /08 Aralık 2021 11:06

Ünlü ekonomi yazarı sordu: Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdiği yazısında "Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?" ifadelerini kullandı.

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Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, eylül ayından bu yana yapılan 400 baz puanlık faiz indirimine ilişkin "Faiz indiriminin ne işe yaradığını anlayabilen var mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Aktaş, faiz indirimlerinden sonra "Hazine'nin borçlanma faizi arttı. İhtiyaç ve konut kredisi faizi yükseldi. Dolarda yüzde 60 gibi inanılmaz bir artış oldu" dedi.

"Merkez Bankası’nın indiriminden en çok yararlananlar ise sanki ticari kredi kullananlar gibi görünüyor" diyen Aktaş yazısında şunları kaydetti:

"Özetlersek... Merkez Bankası faizi düşürmüş ama Hazine daha yüksek faizle borçlanıyor. Acaba Hazineciler “Borç yükümüzü artırdınız” diye Merkez Bankası’na sitem ediyorlar mıdır?

Krediler ucuzladı mı, ne gezer...

TL cinsi mevduatta durmayı tercih edenler ise her geçen gün cezalandırılıyor ve adeta başka alanlara kaymaya, örneğin dövize, örneğin altına, teşvik ediliyor.

Bir kez daha sormak gerekmiyor mu şimdi:

'Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?' '”
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