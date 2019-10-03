Ünlü ekonomist gerçekleri açıkladı

Ancak ekonomist İbrahim Kahveci, açıklanan enflasyonun gerçeği yansıtmadığını belirtti ve gerçek enflasyon oranının yüzde 18 olduğunu açıkladı.







Kahveci'nin açıklamalarının satır başları şöyle:





"En önemli sorun şu. Gerçekten açıklanan verilerin güvenliği ve ne ifade ettiği önemli. Güvenilirlik sorunu var. Oysa fiyat artışı sürüyor. Geçen yıl 120 lira olan ürünün fiyatı 132 TL'ye çıktı. Artış oranı yavaşladı. Yoksa fiyat artışları devam ediyor. Hatta geçen yıl, ağustosta kuru 7.20'ye çıktı ama tüm ürünler 7.20 TL üzerinden fiyatlandırılmadı. Ama geçen kurdan bu yana kur aynı seviyede olmasına rağmen, hatta kur geçen yıl eylülde 6.20 civarındayken, bugün 5.60-70, yani düşmüş ve fiyatlar artmış. Bizim sorgulamamız gereken bu.





'Üretici fiyatları düştü, makas kapandı' diyorlar ama tüketiciye yansıması azalmıyor, devam ediyor. Firmalar ürünlerini gelecekte yüksek kur beklentisi üzerinden fiyatlandırıyor.





Otomotiv fiyatları artıyor misal. Sadece artış hızı yavaşladı. 2017 şubat ayından bu yana, 31 aydır çift hanede enflasyon. Ağırlıklı, ortalama enflasyon yüzde 18'lerde. Kurt 2016 mayıs ayında artmaya başladı. TL değer kaybetmeye başladı. 2.80'den 7.20'ye gitti. O da orada yoruldu. 5.50-60 aralığında dinlendi. Enflasyon da artışa devam ediyor ancak oranını yavaşlatıyor.





Bir sürü zam yapıldı, seyirci soracak bize. Zam yapılan ürünler neredeyse zaruri ürünler. Tütün ürünlerine geçen yıl eylülde yüzde 44.13 zam yapılmış. Vatandaş, 100 lira parasının yüzde 3'ünden fazlasını tütüne harcıyor. Enflasyon artışının sadece 1.7'si tütünden geliyor.





Kirada artış oranı 11.71. Enflasyonun üzerinde. Elektrik ücretine 15+15 zam yapıldı. Ama elektriğe ilk 15 yansıdı. İkinci 15 önümüzdeki ay yansıyacak. Önümüzdeki ay zam hissedilecek. Elektrik her 100 liranın üç lirasını götürmüş. Üç lira harcamışız. Doğalgaza yüzde 33.44 zam yapılmış. Her 100 lirasının 1.8 lirasını doğalgaza harcıyor vatandaş."Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,99, yıllık enflasyon da yüzde 9,26 olarak kaydedildi.





Ancak ekonomist İbrahim Kahveci, açıklanan enflasyonun gerçeği yansıtmadığını belirtti ve gerçek enflasyon oranının yüzde 18 olduğunu açıkladı.





Kahveci'nin açıklamalarının satır başları şöyle:





"En önemli sorun şu. Gerçekten açıklanan verilerin güvenliği ve ne ifade ettiği önemli. Güvenilirlik sorunu var. Oysa fiyat artışı sürüyor. Geçen yıl 120 lira olan ürünün fiyatı 132 TL'ye çıktı. Artış oranı yavaşladı. Yoksa fiyat artışları devam ediyor. Hatta geçen yıl, ağustosta kuru 7.20'ye çıktı ama tüm ürünler 7.20 TL üzerinden fiyatlandırılmadı. Ama geçen kurdan bu yana kur aynı seviyede olmasına rağmen, hatta kur geçen yıl eylülde 6.20 civarındayken, bugün 5.60-70, yani düşmüş ve fiyatlar artmış. Bizim sorgulamamız gereken bu.





'Üretici fiyatları düştü, makas kapandı' diyorlar ama tüketiciye yansıması azalmıyor, devam ediyor. Firmalar ürünlerini gelecekte yüksek kur beklentisi üzerinden fiyatlandırıyor.





Otomotiv fiyatları artıyor misal. Sadece artış hızı yavaşladı. 2017 şubat ayından bu yana, 31 aydır çift hanede enflasyon. Ağırlıklı, ortalama enflasyon yüzde 18'lerde. Kurt 2016 mayıs ayında artmaya başladı. TL değer kaybetmeye başladı. 2.80'den 7.20'ye gitti. O da orada yoruldu. 5.50-60 aralığında dinlendi. Enflasyon da artışa devam ediyor ancak oranını yavaşlatıyor.





Bir sürü zam yapıldı, seyirci soracak bize. Zam yapılan ürünler neredeyse zaruri ürünler. Tütün ürünlerine geçen yıl eylülde yüzde 44.13 zam yapılmış. Vatandaş, 100 lira parasının yüzde 3'ünden fazlasını tütüne harcıyor. Enflasyon artışının sadece 1.7'si tütünden geliyor.





Kirada artış oranı 11.71. Enflasyonun üzerinde. Elektrik ücretine 15+15 zam yapıldı. Ama elektriğe ilk 15 yansıdı. İkinci 15 önümüzdeki ay yansıyacak. Önümüzdeki ay zam hissedilecek. Elektrik her 100 liranın üç lirasını götürmüş. Üç lira harcamışız. Doğalgaza yüzde 33.44 zam yapılmış. Her 100 lirasının 1.8 lirasını doğalgaza harcıyor vatandaş."