Ünlü ekonomist gerçekleri açıkladı

Ekonomist Atilla Yeşilada, Merkez Bankası’nın bilinmeyen aracı kurumlar vasıtası ile 20-30 milyar dolar arasında bir dövizi sattığını iddia etti.







Youtube kanalında konuşan Yeşilada, Merkez Bankası’nın dövizin yükselişini önlemek amacıyla bir aracı vasıtası ile elindeki dövizi kamu bankalarına sattığını, kamu bankalarının da dövizleri piyasaya sürdüğünü ileri sürdü. İsmini vermek istemediği kaynaklardan aldığı bilgileri aktaran Yeşilada, yeni bir kur şoku sürecinde Merkez Bankası’nın dövize müdahale şansının olmadığını, çünkü rezerv dövizin yurt dışına çıktığını kaydetti.





Yeşilada ayrıca açıklanan yüzde 8’lik enflasyon rakamını inandırıcı bulmadığını belirterek, “Enerji maliyetleri ve hammadde maliyetleri sürekli artarken üretici enflasyonunun yüzde 2 çıkması için her iş yerinde Herry Potter’in çalışması gerekir” dedi.