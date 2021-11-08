Ünlü ekonomist, iktidarın değişeceği tarihi son videosunda açıkladı

BU SEÇİMİ HİÇBİR ŞEKİLDE KAZANAMAYACAKLAR





NASIL BU KADAR NET KONUŞABİLİYORSUNUZ?





Ekonomist Atilla Yeşilada, Sedef Kabaş'ın Youtube kanalında dikkat çekici açıklamalar yaptı. İlk seçimde AK Parti iktidarının kaybedeceğini düşündüğünü ifade eden Atilla Yeşilada, "Kusura bakmayın burası Sudan değil, böyle şeyler olmaz.O yüzden de paşa paşa ilk seçimde kaybedecek ve emekliye ayrılacak kendisi. Benim davam bu idi, şahsi olarak Erdoğan'a ya da AKP'ye karşı hiçbir düşmanlığım yok ama çektiğim son YouTube videosunda bunu anlattı. "Burası gulugulu ekonomisi oldu" dedi.Ekonomist Atilla Yeşilada'nın dikkat çeken o sözleri şu şekilde:"Eğer bu pandemi araya girmeseydi Erdoğan rejimi zaten çökecekti. İki yıllık bir süre kazandılar. Ama artık bundan sonra seçimi hiçbir şekilde kazanamayacakları gibi bazı Stockholm sendromuna tutulmuş muhaliflerin korktuğu gibi yok ordu gelecekmiş yok SADAT yola çıkacakmış falan... Kusura bakmayın burası Sudan değil, böyle şeyler olmaz. O yüzden de paşa paşa ilk seçimde kaybedecek ve emekliye ayrılacak kendisi. Benim davam bu idi, şahsi olarak Erdoğan'a ya da AKP'ye karşı hiçbir düşmanlığım yok ama çektiğim son YouTube videosunda bunu anlattı. Burası gulugulu ekonomisi oldu. Birisi kalkıyor sabah, o sabah nasıl hissediyorsa ona göre bir şeyler emrediyor ve herkes de sessizce, kimse ağzını açma cesareti görmeden, 85 milyon kişi bir kişinin kaprisleriyle idare ediliyor. Beni en çok kızdıran bu.""Nasıl bu kadar net konuşabiliyorsunuz?" sorusuna ise anket sonuçları ile yanıt veren Ekonomist Atilla Yeşilada, "Ben bütün yayımlanan anketleri alır ortalamasını çıkartırım. Yıl başından bu yana AKP ve MHP'nin oyları yüzde 8 düştü. Kararsızları dağıtmadan önce AKP'nin oyu yüzde 27, yüzde 16,5 civarında kararsız var. Ama anket şirketleri de bu kararsızlardan bıktı, ikinci üçüncü sorular vurarak temayüllerini anlamaya çalışıyor. Temayül anketlerine göre ise kararsızların çoğu AKP'den geliyor. Bunlar da AKP'ye oy vermezlerse Millet İttifakı'na oy vereceğini söylüyorlar. Bugün MetroPOLL bir tane daha yanıtladı. Türkiye ekonomisinin iyi yönetildiğini düşünenler yüzde 17 galiba. Karizma, ideoloji, bunlar palavra. Siyasetin tek bir temel prensibi vardır. Tencereyi kaynattığın kadar oy alırsın. Erdoğan tencere kaynatamadığı gibi 'Tencereyi kaynatamıyoruz' diyenleri azarlamaya çalışıyor" dedi.