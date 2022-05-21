Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü ekonomist, Merkez Bankası'nın 'gizli altın operasyonunu' fena yakaladı /21 Mayıs 2022 13:48

Ünlü ekonomist, Merkez Bankası'nın 'gizli altın operasyonunu' fena yakaladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya üzerinden çok konuşulacak bir dolar iddiasında bulundu. Geçer "Merkez Bankası Londra’da 25 milyar dolar altın sattı diyorlar! Umarım yalandır” diye yazdı.

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Milli Gazete'nin haberine göre, AKP milyarlarca doları, kuru 15 TL’nin üzerine çıkarmamak için harcarken dolar kuru çoktan 16 seviyesine dayandı. Rezervlerde döviz kalmayınca Merkez Bankası’nın altın rezevlerini harcamaya başladığı iddia edildi.

Selçuk Geçer Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İngiltere’deki Merkez Bankası rezervlerinden 25 milyar dolar tutarında altın satıldığının konuşulduğunu açıkladı. Geçer çok konuşulacak paylaşımında “Merkez Bankası Londra’da 25 milyar dolar altın sattı diyorlar! Umarım yalandır” diye yazdı.



Geçer bir önceki paylaşımında ise Merkez Bankası’nın döviz rezervleri hakkında bilgi verdi. Son olarak Merkez Bankası’nın dolar tutmak için 3.5 milyar dolar sattığını aktaran Geçer “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervleri 13 Mayıs haftasında 3,5 milyar düşüşle 11,5 milyar düzeyine indi.” paylaşımında bulundu.


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