Ünlü ekonomist müjdeyi yorumladı

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl daha uygun fiyattan gaz alabildiğini ama bunun tüketiciye yansımadığını yazan Kahveci, “Olayı şu şekilde izah edeyim: Geçen yıl 250 dolar ödediğimiz gaza bu yıl 190 dolar boru hattından ve 90 dolar da LNG hattından ödeyerek gaz maliyetini çoktan 150 doların altına indirdik bile. Ama bu indirimi maalesef vatandaşa 1 kuruş bile yansıtmadık. İşte o nedenle diyorum; doğal gazı bedava verseler de biz Millete indirim yapmıyoruz” ifadesini kullandı.







"Doğalgazda indirim olmayacağının bir başka kanıtını da aslında Berat Albayrak açıkladı: BOTAŞ ve TPAO halka arz edilecek" diyen Kahveci, bunun ne anlama geldiğini şöyle açıkladı:





“Bunun anlamı şu: BOTAŞ ve TPAO kamusal iş, yani maliyetine satış yapmayacak. Özel sektör gibi kar edecekler ve bu kamusal şirketleri Millete satıp yeniden Milletin parasını alacaklar. Dedim ya; ülkeyi özel sektör zihniyetiyle yönetince aklımız fikrimiz kar etmek, para kazanmak oluyor. Millete kazandırmak ise aklımıza gelmiyor. O nedenle boşuna beklemeyin: İndirim fikri olsa zaten pandemide düşen dünya fiyatlarını Millete yansıtırlardı. Siz en iyisi zam yapılmaması için şükredin.”